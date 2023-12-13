Байден: НАТО - в майбутньому України

Україна в майбутньому стане членом НАТО, але спочатку треба зробити все, щоб перемогти війну, - заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 12 грудня.

На питання, чого Україні очікувати від наступного саміту НАТО, який буде проходити 2024 року у США, Володимир Зеленський сказав: “Я швидко відповім на це дуже складне питання. Ми є союзниками, але ми - не члени НАТО, тому передаю це питання нашому великому другу президенту Байдену”.

Залою Білого дому пройшовся сміх. Після цього слово взяв Джо Байден.

"Я дуже гордий тим, наскільки потужним та об'єднаним стало НАТО. Путін хотів дефінляндизації НАТО, коли я зустрівся з ним у Женеві, якраз коли мене обрали президентом. Натомість він отримав він НАТОлізацію Фінляндії. Безперечно, НАТО буде в майбутньому України", - заявив президент США.

Він нагадав заяву саміту НАТО у Вільнюсі, де члени альянсу заявили, що Україна приєднається до НАТО, коли всі члени альянсу погодяться на це і будуть виконані умови.

"Зараз ми маємо зробити все, щоб перемогти війну", - наголосив президент Байден.

"Ми мали спільну безпекову декларацію щодо довготривалої підтримки з президентом Зеленським та лідерами “Групи семи” у Вільнюсі, наголосивши на зобов'язанні довготривалої підтримки оборонних потреб України. Ми також приймали конференцію оборонного сектору минулого тижня у Вашингтоні, щоб забезпечити виконання критичних питань. То ж це крок за кроком", - підсумував Байден.

Як повідомляв Голос Америки, президент України цими днями відвідує США. На зустрічах з американськими конгресменами та президентом США він намагається переконати їх в нагальності надання Україні допомоги.

Виступаючи в Національному університеті оборони у Вашингтоні в понеділок, Зеленський сказав, що Україні потрібно "відстояти небо" і закликав надати українським Збройним силам ракети, безпілотники та винищувачі.