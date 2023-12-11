Ви ніколи не почуєте фразу "після падіння України" - головне з виступу Зеленського та Остіна у Вашингтоні

Україна не відступить у захисті своєї землі та демократичних цінностей всього світу, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Національному оборонному університеті у Вашингтоні.

Зеленський подякував США за підтримку, за "американські Bradley, HIMARS, артилерію калібру 155 мм, ATACMS, Patriots, F-16". Він додав: "На нас дивиться весь світ, спостерігаючи за тим, яка доля може спіткати інші вільні народи - жити вільно чи стати суб'єктом. Україна не здалася і не здасться. Ми знаємо, що робити, і ви можете розраховувати на Україну. І ми так само сподіваємося, що зможемо на вас розраховувати".

"Путін повинен програти"

Український президент заявив, що через імперські амбіції Кремля й президента Путіна, Росію "не задовольнить лише частина України чи навіть уся".

Він пояснив: "Україна - це лише сходинка для Росії, спосіб діяти, як та стара імперія, що померла в 1989 році, і кидати виклик свободі скрізь, де захоче російський цар. Путін повинен програти. Повинен програти, щоб усі інші, хто сприймає війну Росії проти України як його особисту "лекцію" в так званому "університеті агресії", отримали повідомлення голосно та чітко: Путін повинен програти".

Президент України також провів паралель із тим, як Західний світ почав вести відлік часу після падіння Берлінської стіни, відколи почав формуватись сучасний світовий порядок. "Ви ніколи не почуєте [фразу] "після падіння України", - запевнив він.

Зеленський закликав США та всі вільні нації "бути впевненими у своїх силах, у своєму керівництві, щоб диктатури сумнівалися в собі". "Коли вільний світ вагається - диктатури святкують", - додав він.

Також український глава наголосив на тому, якою ціною на полі бою дається зволікання із наданням західної допомоги: "Кожен із вас тут розуміє, що означає для солдата чекати на боєприпаси тижнями, не знаючи, чи прийде підтримка взагалі. Кожен із вас, хто має досвід командування, знає, що це означає, коли замість того, щоб рухатися вперед, ви просто спостерігаєте, чекаєте на броню чи спорядження, поки ваш ворог задоволений і готується до наступу. Будь-хто з вас, у кого є син чи донька в зоні бойових дій, просто не зрозумів би, якби їм сказали, що захист життя може почекати, тому що трохи дискусій ще триває".

"Якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші"

Підтримати допомогу Україні закликав і міністр оборони США Ллойд Остін.

"Якщо ми сьогодні не виступимо проти агресії Кремля, якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші, ми лише дозволимо ще більшу агресію, більше кровопролиття та більше хаосу", - сказав глава Пентагону.

Він також наголосив, що підтримка України відповідає американським національним інтересам. "Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати, яким країнам жити, а яким - загинути", - пояснив Ллойд Остін.

Він додав: "Зараз, попри свої злочини та свою ізоляцію, Путін все ще вірить, що він може протриматись довше, ніж Україна та Америка. Але він помиляється".

Національний оборонний університет США (National Defense University) готує кадри для американських збройних сил та вищих військово-політичних органів, й також військовиків різних рангів з інших країн.

Тож у своїй промові Остін привітав українських військовиків, які там зараз проходять навчальну підготовку, й відзначив: "Поки вільні люди прагнуть захищати свої права та свій суверенітет, студенти тут вивчатимуть приклад України. Цей заклад вчить лідерства, і ви, пане президенте, є прикладом того, як лідерство однієї людини може допомогти згуртувати виборювану демократію, надихнути вільний світ і змінити хід історії".

Перед виголошенням промов Остін та Зеленський провели зустріч за участі голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна. Серед іншого, сторони "обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони".



"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - написав Зеленський.

Під час свого візиту до Вашингтона Володимир Зеленський має намір зустрітися із президентом США Джо Байденом, лідерами у Сенаті та Палаті представників, а також із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.