Зеленський зустрінеться з директоркою МВФ у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в понеділок, повідомив пресі речник Фонду.

Сьогодні правління Фонду визначить, чи затверджувати другий перегляд програми МВФ для України. У випадку позитивного рішення, Україна може отримати до 900 мільйонів доларів коштів МВФ вже до кінця цього року.

10 листопада другий перегляд було затверджено на робочому рівні. Затверджена програма МВФ для України передбачає фінансування обсягом 15,6 млрд доларів на чотири роки.

Фонд оцінює потреби в зовнішньому фінансуванні України на 2024 рік в 42 мільярди доларів. "Підтримка міжнародної спільноти, включаючи ЄС, США, Групу семи та міжнародних фінансових інституцій, життєво важлива, щоб повернути країну до фіскальної та зовнішньої стабільності", - заявила директорка з комунікацій Фонду Джулі Козак під час спілкування з пресою 7 грудня.

У Фонді відзначають стійкість української економіки, й покращили прогнози економічного зростання на цей рік до 4,5%. Крім економічного відновлення, аналітики Фонду кажуть про різке уповільнення інфляції в Україні, стабілізацію ринків валюти.

Під час свого візиту до Вашингтона президент Зеленський у вівторок планує зустрітись з президентом США Джо Байденом, американськими законодавцями.