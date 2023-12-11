Зеленський розповів про плани візиту до Вашингтона. Що кажуть оглядачі?

Президент України Володимир Зеленський прибуває у понеділок 11 грудня у Вашингтон на запрошення президента США Джо Байдена. У вівторок 12 грудня він зустрінеться з главою Білого дому та лідерами Конгресу.

"Заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше можливостей, більше захисту, більше сили", - повідомив Зеленський дорогою з Буенос-Айреса, де він взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея і зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі

Білий дім заявив у неділю, що мета зустрічі Байдена з Зеленським "підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

Зустрічі Зеленського у Конгресі

Крім Байдена, у вівторок у Вашингтоні Зеленський зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, повідомив його прессекретар. Також заплановані зустрічі із лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

Все ж, українського президента поки не запросили виступити в Палати представників, де більшість контролюють республіканці і де продовження фінансування України викликає найбільшу критику, пише Washington Post.

Перемовини відбуватимуться на тлі блокування у Конгресі додаткового фінансування допомоги Україні. Минулого тижня республіканці в Сенаті заблокували законопроєкт у майже 106 мільярдів, який передбачав зокрема 61 мільярд доларів підтримку Києва й Ізраїля у війні проти ХАМАСу, визнаного США терористичною організацією. Республіканці заявили, що не голосуватимуть за пакет допомоги, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою та змін у міграційному законодавстві.

Є ознаки того, що угода щодо допомоги США дуже близька

Тим часом останнє опитування Financial Times свідчить, що 48% американських виборців вважає, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні. Найбільше проти подальшої підтримки висловлюються консерватори: 65% опитаних виборців Республіканської партії сказали, що США витрачають занадто багато на Україну, такої ж думку 52% незалежних виборців і 32% демократів. При цьому 27% усіх учасників дослідження сказали, що Вашингтон витрачає "правильну суму", і 11% сказали, що США витрачають недостатньо.

"Найкращі дні для України... або катастрофа"

Коментуючи робочий візит Зеленського до американської столиці, Філліпс О'Браєн, радник аналітичного центру CSIS твітує: "Очікується, що це будуть найкращі дні для України на деякий час (або катастрофа, але найкраще - це ймовірніше). Є ознаки того, що угода щодо допомоги США дуже близька. Зеленський і (президент Франції Еммануель) Макрон обговорили надання Україні нової передової вогневої потужності. А норвежці та Велика Британія пообіцяли більше допомоги".

Оглядачка Джилл Доерті в коментарі CNN заявила, що у Вашингтоні на Зеленського чекає складне завдання озвучити чи не найважливіше повідомлення для України: "Зеленському доведеться покластись на вміння, яке він має, досягти емоційного зв'язку із людьми, але також донести ідею, про що він казав і раніше, що якщо Україна програє, щоб це не означало, а Росія виграє, це буде небезпекою для Європи і для США".