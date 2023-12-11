FT: Між зверненнями Зеленського і реальністю є розрив

Українські воєначальники відзначають, що розрив між реальністю та офіційними повідомленнями, які, зокрема, озвучує президент України Володимир Зеленський, «більше не є переконливим», пише 11 грудня видання Financial Times.

Крім високопоставлених військових, FT посилається на думку колишніх співробітників Офісу президента та експертів із комунікаційних стратегій.

Співрозмовники FT нагадують, що послання Зеленського завжди звучать із посиланням «Ми рухаємося вперед». Ця стратегія застосовується на всіх державних рівнях – від міністерств та місцевих адміністрацій до військового командування. Вона включає «сувору цензуру поганих новин, таких як кількість українських втрат або успішні російські удари», зазначає видання.

Військові стверджують, що розрив між офіційними заявами та ситуацією на фронті «більше не є виправданим» та «не мотивує» українців та західних партнерів країни.

Але, як стверджує FT, Зеленський бачить в оптимістичних посланнях єдиний спосіб заспокоїти партнерів України на Заході, які сумніваються, і зміцнити довіру українського бізнесу, який залишається важливим джерелом податкових надходжень.

Видання нагадує, що розбіжності між військовими та Офісом президента стали «очевидними» у листопаді, коли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю The Economist заявив, що війна «зайшла в глухий кут». За словами одного з українських чиновників, відвертість Залужного «здивувала» українців та деяких західних лідерів, які телефонували до Києва і запитували, що це означає і чи справді переговори тепер вважають пріоритетом для України.

Радник та керівник відділу комунікацій колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова Ірина Золотар вважає, що стратегія оптимізму спочатку спрацювала, допомагаючи українцям повірити в себе та свою здатність протистояти російському вторгненню. Але тепер, на її думку, це створило заплутану ситуацію, в якій «очікування завищені та не відповідають реальному стану справ».

На початку листопада в журналі The Economist вийшло інтервʼю із Залужним, в якому він зокрема заявив, що війна «зайшла в глухий кут». За словами заступника глави офісу президента України Ігоря Жовкви, інтервʼю головнокомандувача ЗСУ викликало «панічні настрої» у міжнародних партнерів. Сам Зеленський після заяв Залужного стверджував, що не вважає ситуацію на фронті «патовою».