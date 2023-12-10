Сенатори закликають опонентів до співпраці у вирішенні питання допомоги Україні і Ізраїлю та імміграційної реформи

Сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив республіканців у повільному прогресі переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю, наголошуючи на нестабільній ситуації, у якій перебуває світ без угоди.

"Це абсолютно трагічно, що республіканці пов’язують вирішення, можливо, найскладнішого питання в американській політиці – імміграції – з підтримкою України та Ізраїлю", – сказав Мерфі в інтерв’ю "Зустріч з пресою" на NBC News.

"Володимир Путін зараз в захваті від республіканців, які наполягають на тому, щоб ми досягли угоди щодо імміграційної реформи. І якщо ми цього не зробимо, то вони дозволять Володимиру Путіну промарширувати Україною і, можливо, Європою", – сказав Мерфі.

Сенатор назвав цю ситуацію одним з найнебезпечніших моментів, з яким він коли-небудь стикався в американській політиці.

"І я б хотів, щоб республіканці не тримали допомогу Ізраїлю та допомогу Україні заручниками вирішення імміграційної реформи", - сказав сенатор.

Мерфі наполягає, що демократи готові обговорювати питання кордону, втім не готові повертатися до імміграційної політики за президенства Дональда Трампа.

"Зважаючи на це, ми все ще перебуваємо в кімнаті переговорів, намагаючись вирішити вимоги республіканців. Ми не збираємося вносити імміграційну політику Дональда Трампа в закони. Ми не збираємося цього робити. Це було б погано для країни. Але нам потрібно щось зробити, щоб спробувати вирішити цю кризу на кордоні", – сказав він.

Разом з тим, сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив у неділю, що обидві політичні партії дотримуються "жорсткої лінії" на переговорах про допомогу Україні та Ізраїлю.

В інтерв’ю в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC News у неділю Ромні сказав, що одним із головних недоліків законопроекту є питання безпеки кордонів.

"Не лише республіканці дотримуються жорсткої позиції. Це і демократи, які дотримуються жорсткої позиції. Будь-яка сторона може рухатися і може це зробити", – сказав Ромні.

"Ми маємо близько 4 випадків проникнення в країну на рік. Це більше, ніж населення 24 штатів. Тож ми хочемо вирішити це питання, щоб убезпечити кордон. Я щойно бачив, як президент Сполучених Штатів сказав, що ми повинні охороняти кордон. Він правий. Отже, будь-які зусилля, які цього не роблять, будуть відхилені республіканцями", - наголосив Ромні.

Він також додав, що США нададуть Україні зброю, але наполягатимуть на перевірках, як витрачається допомога Україні.

"Ми не збираємося виписувати чистий чек. Ми будемо оцінювати, як саме витрачаються гроші. Що ми збираємося зробити, так це надати Україні зброю, необхідну для захисту від жорстокого вторгнення Путіна, який є бандитом і вбивцею. Ось що ми зараз зробимо", – сказав Ромні і додав, що, на його переконання, в інтересах Америки, щоб Україна була успішною, і надати Україні зброю, яку вона потребує для захисту.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Держсекретар США Ентоні Блінкен в програмі CNN "Стан держави" в неділю попередив, що Росія, Іран і Китай, будуть "щасливі", якщо запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування для України та Ізраїлю затримається в Конгресі.

Республіканці в Сенаті в четвер заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні США.

Адміністрація закликає американський Конгрес якомога скоріше затвердити запит президента Джо Байдена про додаткову допомогу для України.

"Для України це абсолютно важливо. Вони досягли значного прогресу за останній рік і відбили російську агресію, повернувши понад 50 відсотків території, яка була захоплена з лютого 2022 року", – заявив в програмі CNN Ентоні Блінкен.