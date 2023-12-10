Адміністрація Байдена погодила продаж Ізраїлю танкових боєприпасів без схвалення його Конгресом США

В міру того, як війна між ХАМАСом та Ізраїлем перетнула позначку у два місяці, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями, щоб надати близько 14 000 танкових снарядів Ізраїлю без схвалення Конгресом такого постачання зброї. Відповідну заяву Пентагону, зроблену у суботу, 9 грудня, цитує агентство Reuters.

Згідно із заявою, у п'ятницю, 8 грудня, Державний департамент США застосував положення щодо надзвичайної ситуації Закону про контроль над експортом озброєнь, щоб погодити негайну постачу Ізраїлю танкових снарядів загальною вартістю 106,5 мільйона доларів.

Ці снаряди входять до більшого пакета з 45 000 боєприпасів загальною вартістю 500 мільйонів доларів, продаж яких адміністрація Байдена просить Конгрес схвалити. Як зауважує агентство AP, Держдеп США повідомив Конгрес про продаж снарядів увечері 8 грудня після того, як держсекретар Ентоні Блінкен вирішив, що “існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу” боєприпасів з огляду на інтереси національної безпеки США.

Продаж озброєнь за кордон без погодження Конгресом стається досить рідко, нагадує AP. Однак, не є безпрецедентним для адміністрації побачити нагальну потребу у постачанні зброї й ухвалити таке постачання, не чекаючи схвалення законодавців. Принаймні чотири уряди США скористалися цими повноваженнями з 1979 року, включно з адміністрацією Джорджа Буша-старшого та Дональда Трампа, які в обох випадках постачали зброю Саудівській Аравії. Водночас така практика в минулому стикалася з опором конгресменів.

Використання Ізраїлем американської зброї у війні проти ХАМАСу, під час якої вже загинули тисячі мирних мешканців, останнім часом привертає дедалі більше уваги, нагадує Reuters, хоч за словами офіційних осіб США, наразі немає планів прив’язувати надання подальшої військової допомоги Ізраїлю до якихось конкретних вимог або навіть розглядати можливість її часткового призупинення.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу у суботу, 9 грудня, привітав “правильне” рішення США накласти вето у Раді безпеки ООН на резолюцію, яка вимагала негайного гуманітарного припинення вогню у смузі Гази у п’ятницю, 8 грудня, повідомляє видання The Hill. Тринадцять членів Ради безпеки проголосували за резолюцію, натомість Велика Британія утрималася від голосування.

Також Нетаньягу в неділю, 10 грудня, у розмові з російським президентом Володимиром Путіним висловив своє “невдоволення” позицією Росії, яка проголосувала за резолюцію про припинення вогню у Газі, повідомляє агентство AFP.