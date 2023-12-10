Блінкен: Москва, Іран та Пекін були б "щасливі", якщо б Конгрес не затвердив допомогу Україні та Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен в програмі CNN "Стан держави" в неділю попередив, що Росія, Іран і Китай, будуть "щасливі", якщо запит адміністрації Байдена на додаткове фінансування для України та Ізраїлю затримається в Конгресі.

На питання ведучого щодо того, що це означатиме для України та Ізраїлю, якщо пакет допомоги не буде прийнятий до кінця року, Блінкен відповів:

"Я думаю, що єдині люди, які були б щасливі, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні".

Як повідомляв раніше Голос Америки, Республіканці в Сенаті в четвер заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні США. Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні.

Адміністрація закликає американський Конгрес якомога скоріше затвердити запит президента Джо Байдена про додаткову допомогу для України.

"Для України це абсолютно важливо. Вони досягли значного прогресу за останній рік і відбили російську агресію, повернувши понад 50 відсотків території, яка була захоплена з лютого 2022 року", – заявив в програмі CNN Ентоні Блінкен.

Як повідомляв раніше Голос Америки, за ініціативою спікера Палати представників Майка Джонсона, республіканці, які наразі мають більшість у Палаті представників, розділили запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні на окремі пакети допомоги кожній з країн, прив’язавши обидва до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.

В Пентагоні заявляють, що залишилося 1,1 мільярда доларів США для поповнення військових запасів зброї та обладнання, які відправляються в Україну.