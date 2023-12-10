Сербія та Болгарія добудували газопровід, який зменшить залежність від Росії

Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, повідомляє агенство Bloomberg.

Трубопровід пролягає 170 кілометрів від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії. Його річна потужність становить 1,8 мільярда кубометрів, що могло б покрити до 60% споживання енергії Сербією.

Нова лінія дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радев і президент Азербайджану Ільхам Алієв відвідали церемонію відкриття в Ніші в неділю. Робота над проектом розпочалася в лютому.

Як раніше повідомляв Голос Америки, надходження Росії від нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще роками. Такими очікуваннями поділився помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт.

Відповідні прогнози щодо зменшення надходжень Росії від енергоресурсів раніше озвучувала Міжнародна енергетична агенція.