FT: Данія може почати блокувати танкери із російською нафтою у Балтійському морі

Данія може почати інспектувати та потенційно блокувати танкери з російською нафтою, що проходять через її води у Балтійському морі. Таке передбачає новий план ЄС у межах зусиль встановлення нового ліміту цій на російські енергоносії, аби не дозволити Кремлю фінансувати таким чином війну в Україні, пише Financial Times.

Раніше західні посадовці визнали, що минулого місяця "майже зовсім" російську сиру нафту не продавали нижче ліміту в 60 доларів за барель - цей ліміт країни "Групи семи" запровадили майже рік тому у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

60% усього морського експорту російської нафти транспортується через Балтійське море, й усі танкери, що виходять з моря до міжнародних ринків, мають пройти вузькі данські протоки. За словами джерел видання, Данія перевірятиме танкери, що проходять через ці протоки без західного страхування, відповідно до законів, які дозволяють державам перевіряти судна, які можуть становити загрозу для навколишнього середовища.

Обмеження G7 вимагає, щоб західні страховики суден покривали лише ті російські поставки, за якими нафта продавалася менше ніж за 60 доларів за барель. У ЄС стурбовані тим, що незахідні страхові поліси можуть бути неефективними у випадку розливу нафти. Крім того багато вантажів російської нафти перевозять так званий "тіньовий флот" - старі судна, що несе ризики серйозної екологічної катастрофи.

До повномасштабної війни в Україні вся російська нафта, експортована з Балтійського моря, прямувала до Європи, але після того основна маса почала йти до Індії, Китаю, Єгипту та Туреччини.

Конвенція ООН з морського права, яка регулює морський рух, містить положення, які дозволяють державам "ініціювати провадження, включаючи затримання судна", якщо є "чіткі об’єктивні докази" того, що судно становить серйозну загрозу забруднення узбережжя. Джерела FT водночас зазначають, що відкритим залишається питання про те, що робитиме Данія, якщо судно із російською нафтою відмовиться зупинитися.

У Кремлі у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення у FT заявили, що всі сторони повинні дотримуватись "міжнародних правил комерційних перевезень", пише Reuters.

Саме російську владу західні лідери звинувачували у використанні їжі як зброї за те, що Москва блокувала суховантажі з українським зерном у Чорному морі.

Цього тижня ЄС має розглянути новий пакет санкцій, що включають націлювання на судноплавні компанії, які продають свої старі кораблі "тіньовим флотам" Росії, і країни, які дозволяють цим кораблям плавати під своїми національними прапорами.