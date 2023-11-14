Україна і Британія домовились про доступніше страхування кораблів у Чорному морі

Україна та Велика Британія домовилися про спеціальний механізм знижок на страхування військових ризиків на експорт через чорноморський коридор. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що завдяки українським військовим цим шляхом вже пройшло сто суден із зерном.

Прем'єр також наголосив на важливості вільної навігації в Чорному морі: "Він [новий механізм, – ГА] дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський коридор доступнішим для ширшого кола експортерів".

Він [новий механізм, – ГА] дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України.

Новий механізм включатиме співпрацю між Експортно-кредитним агентством, "Укргазбанком", "Укрексімбанком" і пулом з 14 страхувальників.

Страхування військових ризиків залишається одним із критичних питань для забезпечення маршруту, оскільки, за інформацією української влади, Росія продовжує націлюватися на нього, розташовуючи міни на шляху.

Вартість страхування воєнних ризиків на експорт через чорноморський коридор значно зросла після атаки Росії на цивільне судно під прапором Ліберії, яке зайшло в порт в Одеській області 8 листопада. Як раніше повідомляло Оперативне командування ЗСУ "Південь", ракета влучила в надбудову цивільного судна в момент його заходу в порт. Три члени екіпажу, громадяни Філіппін, - поранені, одного із них госпіталізували. Загинув лоцман і ще один працівник порту зазнав поранення.

У статті використано матеріали Reuters