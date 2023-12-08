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Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні. Відео

Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні. Відео
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Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні. Відео

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Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні США. Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні.

Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні.

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