Республіканці в Сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки Індо-Тихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні США. Пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні. Водночас до зимових канікул Конгресу залишаються тижні.