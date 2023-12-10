Британська розвідка: Росія, ймовірно, розпочала "більш узгоджену" кампанію проти української енергетики

Росія, ймовірно розпочала "більш узгоджену" кампанію проти енергетичної інфраструктури України, йдеться в останньому зведенні військової розвідки Великої Британії.

Розвідники міноброни Великої Британії зауважили, що 8 грудня сили РФ здійснили велику хвилю ударів у напрямку Києва та центру.

Ці літаки, найімовірніше, Ту-95 BEAR H запустили принаймні 16 крилатих ракет повітряного базування (КРР) зі своєї операційної зони над Каспійським морем, кажуть розвідики і додають, що, ймовірно, це були ракети AS-23a KODIAK (Х-101-ред. ГА), які Росія майже напевно накопичила для використання в зимовій кампанії.

"Ймовірно, це був початок більш узгодженої кампанії Росії проти енергетичної інфраструктури України. Однак, за попередніми даними, більшість з цих ракет були успішно перехоплені українською ППО", - йдеться у зведенні британської військової розвідки.

Як повідомляє Радіо Свобода, за даними Міністерства енергетики, станом на ранок 10 грудня без світла в Україні залишились 455 населених пунктів. Втім, дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області, запевнили енергетики.

Раніше голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що на енергосистему чекають ще один-два потенційно напружені тижні, а ближче до нового року споживання спадатиме і буде легше впоратись із забезпеченням енергопостачання.