Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС: Без західної допомоги українцям загрожує “смертельна небезпека”

Українцям загрожує “смертельна небезпека” у разі, якщо підтримка заходом України перерветься. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в ексклюзивному інтерв’ю британській мережі BBC.

“Нам дуже потрібна допомога. Простіше кажучи, ми не можемо втомитися від цієї ситуації, тому що, якщо ми це зробимо, ми помремо, – заявила Зеленська. – І якщо світ втомиться, вони просто залишать нас помирати”.

Розмова Зеленської з кореспонденткою BBC Лорою Кюнсберг у Києві відбулася наступного дня після того, як у Сенаті США було заблоковано пакет додаткового фінансування вартістю понад 106 мільярдів доларів для України, Ізраїля та потреб кордону й інших союзників, оголошений президентом США Джо Байденом 19 жовтня.

На тлі вичерпання заздалегідь погодженого фінансування для України, Байден й інші представники його адміністрації неодноразово закликали Конгрес ухвалити додаткове фінансування для країни загальним обсягом понад 61 мільярд доларів.

За словами Байдена, які наводить BBC, неухвалення пакета додаткової допомоги Конгресом стало б “подарунком” президенту Росії Володимиру Путіну, а історія “суворо розсудить тих, хто відвернувся від справи свободи”.

В інтерв’ю, повна версія якого вийде в ефірі BBC у неділю, 10 грудня, Зеленська також зазначила: “Нам дуже боляче бачити ознаки того, що пристрасна готовність допомогти може згаснути. Для нас це питання життя. Тому боляче це бачити”.

Девід Кемерон, який нещодавно був призначений міністром закордонних справ Великої Британії, днями здійснив візит до США, де він закликав не робити Путіну “різдвяний подарунок”, блокуючи допомогу Україні. “Це правильна інвестиція для Америки”, – сказав він щодо допомоги Україні, як зазначає Голос Америки.

Велика Британія своєю чергою не планує зменшувати військової допомоги Україні у 2024 році, прогнозуючи її обсяг на рівні 4,6 мільярда фунтів стерлінгів, як повідомляв раніше Голос Америки, цитуючи виступ Кемерона в парламенті Сполученого Королівства.

Водночас американське видання Wall Street Journal повідомило 8 грудня з посиланням на західних дипломатів та військових, що Україна може не бути в змозі зібрати достатньо ресурсів для значного контрнаступу до 2025 року, адже країні потрібен час на відновлення.