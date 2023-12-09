«Путін не повинен очікувати, що ми здамося». Канцлер Шольц запевняє, що Німеччина має надавати допомогу Києву до 2025 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина повинна бути готова продовжувати надавати допомогу Києву до 2025 року.

Оскільки війна, яку Росія розпочала в лютому 2022 року, не завершиться найближчим часом, Німеччина має продовжувати підтримувати Україну, заявив Шольц у суботу.

«Ні, ця війна не закінчиться найближчим часом – ми всі хотіли б, щоб це було – і ось чому ми повинні бути в змозі продовжувати тиск…», – сказав Шольц на конференції Соціал-демократичної партії (СДПН) у Берліні.

«Ми повинні допомагати Україні на основі солідарності. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі фінансовими ресурсами та зброєю», – додав канцлер.

На тлі затримки з ухваленням допомоги Україні в США та ЄС, Шольц також заявив, що Німеччина, «якщо буде необхідно, повинна мати можливість зробити ще більший внесок».

За його словами громадяни його часто запитують, чи правильні санкції проти Москви.

Шольц переконаний, що так, бо це є важливий сигнал для президента Росії Володимира Путіна.

«Путін не повинен очікувати, що ми здамося», – сказав Шольц.

Німеччина є другим після США постачальником зброї та економічної допомоги для України. Берлін постачає бойові танки, важку артилерію та системи ППО.

Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає снаряди, безпілотники та транспортні засоби.

До нового військового пакету увійшли розвідувальні безпілотники LUNA NG та VECTOR, 1750 артилерійських снарядів 155 мм, 70 гранатометів, шість патрульних автомобілів і вісім вантажівок Zetros, а також 100 тисяч військових аптечок.

Як повідомляв Голос Америки минулого місяця, урядова коаліція канцлера Олафа Шольца вирішила подвоїти військову допомогу Німеччини Україні наступного року до 8 мільярдів євро (8,6 мільярда доларів).

Але ці плани опинилися під загрозою. В уряді Німеччини відбуваються жорсткі переговори між партнерами по коаліції щодо виправлення бюджету країни на 2024 рік після рішення Конституційного суду, яким було заблоковано намір спрямувати невикористані під час пандемії коштів на “зелені” інвестиції та підтримку промисловості.

У бюджеті Німеччини є дефіцит у 17 мільярдів євро. Шольц запевняє, що залишить витрати на промислові проєкти, кліматичну політику та соціальне забезпечення.

У повідомленні використано інформацію Reuters, DPA.