Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники та автівки, йдеться в повідомленні уряду країни.

Згідно з даними відомства, до нового військового пакету увійшли:

розвідувальний безпілотник LUNA NG;

10 розвідувальних дронів VECTOR;

1 750 снарядів калібру 155 мм;

70 автоматичних гранатометів MGW;

6 патрульних машин;

8 вантажівок Zetros;

100 тисяч військових аптечок.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього тижня уряд Австралії оголосив, що направив Україні додаткову партію MRAP Bushmaster.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня!» - написав посол Австралії в Україні Брюс Едвардс в соцмережі Х.



А раніше цього місяця новий пакет допомоги Україні оголосили США. Пакет обсягом 175 мільйонів доларів включає снаряди для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети, бронебійні снаряди, протитанкові ракети, обладнання для захисту критичної інфраструктури тощо.

Крім того, до нового пакету допомоги входить допоміжне устаткування, запчастини, послуги з транспортування та навчання.