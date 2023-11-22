У Німеччині допомога Україні під загрозою через "бюджетний безлад" і судове рішення про "ковідні кошти" - Reuters

Уряд Німеччини планував подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році до 8 мільярдів євро, але цей план, як і майже кожна стаття видатків німецького бюджету, опинилися під питанням.

Як повідомляє агенція Reuters, розгляд бюджету країни на наступний рік відкладено через поглиблення кризи та “бюджетний безлад” всередині країни.

До цього спричинило рішення Конституційного суду, яким заблоковано ідею спрямування невикористаних під час пандемії коштів на “зелені” інвестиції та підтримку промисловості.

“Зростання і без того хиткої економіки Німеччини може сповільнитися наступного року, а проекти та субсидії для підтримки конкурентоспроможності галузі тепер під загрозою”, – пише Reuters.

Уряд країни заморозив більшість нових зобов’язань щодо витрат.

Крім того, під загрозою опинилися мільярдні субсидії для виробника мікросхем, що підриває плани Німеччини розвивати критично важливу галузь у рамках перегляду відповідної політики після російського вторгнення в Україну.

Раніше планувалося облаштувати 2 заводи з виробництва мікросхем, у тому числі завдяки співпраці з американськими компаніями.