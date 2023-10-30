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- Голос Америки
Міністр оборони Німеччини вважає, що війна в Європі можлива
Німеччина має бути готовою до війни в Європі, а німецьке суспільство та військо мають бути готовими захистити країну. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв’ю німецькому каналу ZDF у програмі Berlin Direkt 29 жовтня.
“Ми повинні призвичаїтися до ідеї, що в Європі може виникнути загроза війни”, - заявив Пісторіус, закликаючи до створення нової ментальності у німецькому суспільстві з огляду на загрози, подібні конфлікту на Близькому Сході та війні в Україні, які матимуть наслідки в німецькому суспільстві, повідомляє ZDF.
Водночас за словами міністра, Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що модернізація Бундесверу просувається занадто повільно, заявивши, що вже досягнуто значного прогресу, оскільки дві третини спеціального фонду розміром 100 мільярдів євро вже законтрактовано, а у самому Бундесвері відбуваються структурні зміни.
Однак він визнав, що процеси модернізації вимагатимуть часу, адже військом нехтували протягом останніх 30 років, і ситуацію неможливо виправити “за 19 місяців”.
Попри виклики, Бундесвер - одна з найпотужніших армій НАТО в Європі, і за словами міністра, суттєво модернізується найближчими роками.
Своєю чергою міністр економіки Німеччини Роберт Хабек днями закликав до обговорення подальшого фінансування Бундесверу після закінчення терміну дії спеціального фонду в 100 мільярдів євро, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.
"Німеччина повинна зробити більше для своєї безпеки. Для цього нам знадобиться багато грошей для Бундесверу", - заявив міністр, якого цитує Handelsblatt.
Після вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини створив спеціальний фонд у 100 мільярдів євро для модернізації Бундесверу. Канцлер Олаф Шольц пов'язав цю подію з терміном “Zeitenwende” (з нім. переломний момент - ред.) і пообіцяв забезпечити фінансування витрат на оборону в Німеччині на рівні двох відсотків внутрішнього валового продукту, пояснює Handelsblatt.
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США звикли розрізняти слова і дії Ердогана — експерти про потенційний впливу заяв зі Стамбула про Ізраїль та ХАМАС
Ізраїль заявив, що відкликає своїх дипломатів із Туреччини через “дедалі різкіші заяви” з боку Анкари. Це оголошення з'явилося після виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі, де він назвав Ізраїль “воєнним злочинцем” та звинуватив Захід у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.
Як можуть вплинути такі заяви на стосунки зокрема Туреччини і США у коментарі Голосу Америки проаналізувала Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council.
Гучні заяви – старт виборчої кампанії
“Заяви Ердогана орієнтовані здебільшого на внутрішню аудиторію, – каже експертка, – принаймні, його виступи на цьому мітингу, тональність цих заяв – це те, що хоче чути націоналістичний виборець самого Ердогана”.
Габер пов'язує промову Ердогана із наближенням турецьких місцевих виборів, що відбудуться у країні навесні 2024 року.
“У Туреччині дуже важливо, хто контролює найбільші мегаполіси – Анкару, Стамбул та інші, зараз вони в руках опозиції, тож партії Ердогана потрібно вигравати ці вибори. А зараз немає економічного підґрунтя чи якихось інших великих досягнень, які б допомогли різко наростити рейтинги”, – пояснює внутрішню ситуацію у турецькій політиці Габер.
Тому, з її слів, “підігрівання ситуації всередині країни” коштом гучних заяв на багатотисячних мітингах може сприяти певній мобілізації ядра виборчого електорату Ердогана”.
Затьмарити Ататюрка, творця світської Туреччини
Другою причиною подій у Туреччині експертка називає саме час проведення мітингу. У Туреччині у ці дні святкують сторіччя з дня заснування республіки і ключовою фігурою, яка мала б бути в центрі усіх святкувань сьогодні, є Мустафа Кемаль Ататюрк.
Натомість офіційна Туреччина робить усе можливе, щоб йшлося менше про проєвропейського Ататюрка, який для багатьох турків є національним героєм, а більше про президента Ердогана.
Офіційні святкові заходи, каже Євгенія Габер, проводяться в резиденції останнього султана Османської імперії, а не в палаці Долмабахче, де провів свої останні роки життя Ататюрк. Тоді як саме він, як відомо, припинив існування султанату у країні свого часу.
Не запрошено і великої кількості західних лідерів, на відміну від інших заходів, які люблять проводити в Туреччині достатньо масштабно. “З одного боку, це саме через траур за втратами цивільних у Палестині та Ізраїлі та є проявом солідарності, але це також можливість не акцентувати увагу на святкування сторіччя спадщини Ататюрка”, – пояснює Габер.
Припущення експертки підтверджують і оцінки подій всередині Туреччини від інших оглядачів. Так, Сюзан Фрейзер із Associated Press пише, що заходи до 100-річчя створення сучасної світської республіки на руїнах Османської імперії організовані стримано нібито через недавній руйнівний землетрус, внаслідок якого загинуло 50 000 людей, однак масштаб заходів "викликав тривогу серед багатьох у Туреччині, які вважають, що уряд Ердогана намагається підірвати спадщину батька-засновника республіки Мустафи Кемаля Ататюрка".
"Вони бачать відсутність помпезності та фанфар як спробу уряду, що має коріння в ісламському русі Туреччини, стерти пам’ять про Ататюрка", - пише АР.
"Ердоган хоче, щоб Туреччина стала [країною], яка приймає цінності Ердогана, яка є соціально консервативною, не обов’язково частиною Заходу, а також, я б сказав, відіграє значну роль для ісламу від освіти до державної політики», – сказав Сонер Чагаптай, експерт з питань Туреччини Вашингтонського інституту та автор книг про Ердогана.
За інформацію АР, офіційні заходи у Туреччині зараз часто починаються з молитов. Управління у справах релігій отримало потужний бюджет, що перевершує фінансування більшості інших міністерств. Кількість релігійних шкіл зросла відповідно до заявленої мети Ердогана створити «благочестиве покоління».
Зростання конкуренції Туреччина-Катар
Щодо впливу заяв на ситуацію на Близькому Сході, то для Туреччини звинувачувати Ізраїль та Сполучені Штати зараз “політично набагато вигідніше і прагматичніше, ніж власне якимось чином долучатися до врегулювання цього конфлікту”, вважає Габер.
Як повідомляв Голос Америки, раніше президент Ердоган бачив себе у ролі регіонального лідера та посередника, миротворця у конфлікті між ХАМАСом та Ізраїлем. Цим, каже Габер, пояснюється його виважена позиція на початку, коли він “не одразу пішов ва-банк з підтримкою Палестини” і певний час від нього лунала стримана риторика.
Та це змінилося, “коли стало зрозуміло, що не буде результатів таких дипломатичних ініціатив Туреччини, а лідерство в цьому питанні перебрав на себе Катар, де перебуває і частина керівництва ХАМАСу, і котрому легше виходити на контакт з Ізраїлем”, каже експертка.
Туреччині, у намаганні відігравати ключову роль, залишається виголошувати гучні заяви – про необхідність там реформувати ООН, про несправедливість, про гуманітарну кризу в Палестині тощо.
“Тому я не очікую прямого втручання Туреччини в конфлікт найближчим часом, – каже Євгенія Габор. – Я очікую зростання конкуренції між Туреччиною і Катаром на дипломатичному полі і гуманітарних ініціатив, переговорів, зокрема зі звільнення заручників”.
США-Туреччина: справи "як зазвичай"
Щодо турецько-американських відносин, то, як нагадує експертка, вони ніколи не були простими, “але в Сполучених Штатах звикли відділяти те, що говорить Ердоган від того, що насправді робить керівництво Туреччини”.
Крім того, є прагнення “просто не звертати на цю увагу і вести справи як зазвичай”, так само, як і в Туреччині є розуміння, що після мітингів наступає час, коли потрібно вирішувати конкретні питання з Вашингтоном, каже Габер.
Туреччина зацікавлена в поставках F16 і модернізаційних пакетів до них та зараз розблоковує членство Швеції в НАТО, відповідний протокол Ердоганом уже підписано.
“Тобто з одного боку ми бачимо критику заходу, а з іншого боку - кроки назустріч партнерам по НАТО, тому що Туреччина хоче бути певною у підтримці з боку своїх союзників у разі зростання небезпеки – з боку Ірану, Росії в Чорному морі чи інших потенційних суперників Туреччини”, – каже дослідниця.
Тому, вважає вона, турецькі заяви слід більше розглядати у внутрішньополітичному контексті та з огляду на час, коли це відбувається – напередодні виборів та перед 100-річчям республіки.
“Це очевидно не покращить відносини зі Сполученими Штатами, але не думаю, що водночас справа піде далі усних заяв”, – підсумувала Євгенія Габер.
Як повідомляв Голос Америки, Туреччина вважає бойове угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією у Ізраїлі, США та ЄС) “групою, що бореться за визволення своїх земель і народу”.
Раніше цього тижня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з лідером ХАМАСу Ісмаїлом Ханіє в Катарі, нагадує інформагенція АР.
Туреччина та Ізраїль призначили послів у своїх країнах минулого року, відкривши нову сторінку в дипломатичних відносинах після років напруженості. У 2018 році Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю та видворила ізраїльського посла на знак протесту проти вбивства десятків палестинців ізраїльськими обстрілами під час протестів уздовж Смуги Гази.
- Голос Америки
Лідери республіканців в Конгресі США мають розбіжності щодо голосування пакету допомоги Україні - ЗМІ
Значні розбіжності в позиціях між впливовими законодавцями від Республіканської партії в американському Конгресі позначають те, що американські ЗМІ назвали "напевне останньою конгресовою битвою через допомогу Україні до президентських виборів".
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
"Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт", – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News Sunday Morning Futures.
Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дотримується незвичної для себе жорсткої лінії щодо допомоги Україні і наполягає на голосуванні допомоги Україні та Ізраїлю в єдиному пакеті, пише Politico.
Республіканська партія контролює більшість в Палаті представників, однак для того, щоб набути чинності закону, законопроєкт має також пройти і Сенат, де більшість належить демократам.
The Hill вказує що хоча інституційно лідери республіканців в Палаті представників та Сенаті США "приречені" на співпрацю, різниця в поглядах між Макконнеллом та Джонсоном настільки велика, що Макконнеллу легше співпрацювати з лідером політичних опонентів - демократів в Сенаті - Чаком Шумером, ніж Джонсоном.
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер співпрацює з Макконнеллом щодо єдиного великого пакету допомогу як Україні, так і Ізраїлю, пише видання.
Видання наводить слова однопартійця Макконнелла сенатора Джона Туна про те, що Макконнелл "пройшов через епоху холодної війни і глибоко переконаний, що в цей історичний момент Сполучені Штати мають встановити своє лідерство".
Хоча деякі сенатори-республіканці виступають проти додаткового фінансування для України, більшість розуміє необхідність цього, каже Тун виданню.
Демократи мають більшість в Сенаті, однак їм потрібні голоси республіканців, щоб затвердити великий пакет додаткового фінансування, а деякі республіканці роздумують над можливістю заблокувати голосування, пише Politico.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
Росія каже, що хоче миру, але без «стратегічної поразки»
Від чільного російського представника вчергове пролунали натяки на бажання Москви домовлятися про припинення війни проти України, але він знову наголосив на загарбницьких намірах Росії.
Міністр оборони Сергій Шойґу у виступі на військовому форумі у Пекіні 30 жовтня скаржився на те, що він назвав намаганнями Заходу домогтися «стратегічної поразки» Росії.
«Але, якби були створені потрібні умови, ми залишаємося готовими до політичних дискусій на реалістичних основах, і щодо постконфліктного врегулювання української кризи і щодо подальшого співіснування з Заходом в цілому», - сказав російський міністр.
Москва наполегливо називає російську окупацію українських територій «новими реаліями» і підкреслює, що не бажає дотримуватися принципів територіальної цілісності та суверенності щодо України.
Тим часом Україна і її міжнародні партнери підкреслюють, що основою для справжнього тривкого миру має бути дотримання принципів статуту Організації об’єднаних націй про пошанування кордонів і незалежності держав.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію на міжнародних консультаціях 28-29 жовтня на Мальті, заявив, що представники усіх представлених там 66 держав дотримуються «єдиної позиції» стосовно важливості територіальної цілісності України.
Єрмак сказав, що радники керівників держав та урядів на мальтійській зустрічі опрацьовували виконання певних пунктів так званої «Формули миру Зеленського», зокрема питання повернення вивезених Росією українських дітей.
Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки дипломатичним зусиллям українська «формула миру» поступово «стає глобальною».
«Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали», - сказав Зеленський 28 жовтня.
Київ сподівається вивести свої мирні ініціативи на найвищий рівень і поставити Москву перед фактом міжнародної підтримки миру саме на українських умовах.
Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький після переговорів на Мальті сказав в інтерв'ю агенції Reuters, що сподівається на можливість ще до кінця 2023 року скликати так званий «глобальний саміт миру».
«Мета залишається потрібною і можливою», - сказав урядовець і додав, що під час нарад на Мальті була, - «продемонстрована зацікавленість у цьому».
«Формула миру» президента Зеленського
Мирні пропозиції України з виокремленими десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді 2022 року у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн G20 в Індонезії:
1. Радіаційна та ядерна безпека.
«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»
2. Продовольча безпека
«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»
3. Енергетична безпека
«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»
4. Звільнення всіх полонених і депортованих
«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»
5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку
«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»
6. Виведення російських військ і припинення бойових дій
«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»
7. Справедливість
«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»
8. Потреба негайного захисту природи
«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»
9. Недопущення ескалації
«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»
10. Фіксація закінчення війни
«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»
"Напруженість у Росії зростає" - НАТО щодо подій в аеропорту Махачкали
Заворушення в аеропорту в Махачкалі «є одним із проявів радикалізації російського суспільства», зазначив директор Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО (NATO StratCom COE) Яніс Сартс, пише Delfi.
«Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, до Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, що загинули в Україні», – сказав Сартс, додавши, що «події в Махачкалі не викликали особливого подиву».
На його думку, такі прояви «не вигідні Кремлю», і будуть спроби їх придушити, причому «єдиним способом, який вони (керівники РФ – ред.) знають – силою».
Напередодні стало відомо, що до тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.
Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розгоні антисемітських настроїв «ворогів Росії». Муфтії Північного Кавказу висловилися проти антисемітських акцій, заявивши, що їх розпалюють провокатори.
Водночас, в Інституті вивчення війни зазначають, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
«Кремль ще не відповів на ці події і, схоже, довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації. Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація – під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії – в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну», – йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські ультранаціоналісти висловили занепокоєння тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.
«Російські ультранаціоналісти також можуть почати різко критикувати реакцію російської влади на демонстрації в той час, як кілька російських джерел нарікали на те, що вони назвали поки що слабкою офіційною реакцією», – йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважили, що голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента Росії Володимира Путіна.
«Кремль, як правило, повільно реагує на події, що підкреслюють етнорелігійну напруженість,... часто ненавмисно розпалюючи цикл, що включає гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність, що ще більше посилює етнорелігійну напругу. Бортніков і Бастрикін можуть прагнути представити себе в російському інформаційному просторі як здатних розірвати це коло», – йдеться в повідомленні.
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