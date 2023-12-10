Володимир Зеленський відвідує інавгурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілеі

Президент Україні Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілеі у Буенос-Айресі. Про це повідомляють світові ЗМІ.

Це буде перший візит українського лідера до Латинської Америки, й за оцінками аналітиків, Зеленський планує використати його з метою здобуття підтримки країн регіону.

Економіст за освітою, 53-річний Хав'єр Мілеі здобув переконливу перемогу у другому турі президентських виборів 19 листопада, виступаючи з правопопулістських позицій, й проголосивши себе “анархо-капіталістом”, нагадує DW. Водночас Мілеі балотувався на прозахідній зовнішньополітичній платформі, й часто висловлював недовіру Москві та Пекіну, а також висунув пропозицію доларизувати економіку.

Зеленський зателефонував Мілеі невдовзі після виборів з поздоровленнями й виголосив вдячність за його “чітку підтримку України”, яку українці помічають та цінують. Мілеі своєю чергою запропонував, що “Аргентина могла б провести саміт між Україною та Латинською Америкою”, цитує AP, що могло б сприяти зусиллям України схилити країни так званого “глобального півдня” на свій бік у питання війни з Росією.

У своїй риториці, Зеленський часто представляв боротьбу України проти вторгнення Росії як опір неоколоніальній агресії й іноземному пануванню, що мало б мати відгук серед азійських, африканських і латиноамериканських держав.

По дорозі до Буенос-Айреса, Зеленський зробив зупинку у Кабо-Верде, де він зустрівся з прем’єр-міністром країни Уліссом Коррейа е Сілва, якому він подякував за підтримку резолюцій ООН на користь територіальної цілісності України та обговорив збільшення експорту українського зерна до Африки, повідомляє видання The Guardian.

Вже перебуваючи в Аргентині, Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, за результатами якої він, серед іншого, написав на своїй сторінці в мережі Х:

“Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16. Розповів про функціонування «зернового коридору», яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів. Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії”.

Перебуваючи в Аргентині, Зеленський також провів низку зустрічей з латиноамериканськими лідерами, про що він написав на своїй сторінці в мережі Х. Він, зокрема, зустрівся з президентами Парагваю Сантьяго Пеньєю, Уругваю Луїсом Лакальє Поу та Еквадору Даніелем Нобоа, подякувавши їм за підтримку України в міжнародних організаціях та інші ініціативи на допомогу України.

Як зазначає видання Le Monde, інавгурацію також відвідають угорський лідер Віктор Орбан, король Іспанії Феліпе IV, президент Чилі Габріель Борік та інші світові лідери.