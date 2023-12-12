Зеленський у Вашингтоні намагається переконати Конгрес схвалити допомогу Україні, однак єдності серед американських законодавців немає

На зустрічах з американськими конгресменами та президентом США Джо Байденом, що відбудуться 12 грудня, президент України Володимир Зеленський матиме нагоду безпосередньо переконати політиків у США в нагальності надання Україні допомоги.

Зеленський зазначив, що ці зустрічі дадуть можливість "поговорити про те, яких результатів ми можемо досягти в наступному році, виходячи з наших досягнень цього року".

Виступаючи в Національному університеті оборони у Вашингтоні в понеділок, Зеленський сказав, що Україні потрібно "відстояти небо" і закликав надати українським Збройним силам ракети, безпілотники та винищувачі.

"Важливо, щоб політики навіть не намагалися зрадити воїнів, тому що, як зброя потрібна для захисту, свобода завжди потребує єдності", – сказав Зеленський.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав журналістам, що Байден почує від Зеленського оновлену інформацію про ситуацію на полі бою в Україні та чітко запевнить "президента Зеленського та народ України, що ми збираємося продовжувати підтримувати їх, особливо в цей дуже важкий час".

Кірбі сказав, що очікує, що Байден наголосить, що "додаткове фінансування для України та Ізраїлю є життєво важливим для наших власних інтересів національної безпеки в даний час".

Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 110 мільярдів доларів фінансування України та Ізраїлю на воєнний час разом з іншими пріоритетами національної безпеки. Із них Україна має отримати понад 61 мільярд доларів.

Але республіканці в Сенаті США та в Конгресі не сприйняли це законодавство, заявивши, що потрібні серйозні зміни безпеки кордонів США.

Серед вимог республіканців, зміни до законодавства про біженців, надання так званого "гуманітарного паролю" та інше.

Демократи вважають вимоги республіканців щодо змін міграційного законодавства надмірними і такими, що повертають міграційну політику США до часів президентства Дональда Трампа. "Якщо республіканці й далі наполягатимуть на міграційній політиці Дональда Трампа, - то саме вони будуть винні, що допомога Україні, Ізраїлю та цивільним у Газі провалиться. Республіканці зобов’язані показати, що вони готові бути поміркованими", - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер в понеділок.

Республіканці, своєю чергою, звинувачують демократів в небажанні домовлятись.

"Я не думаю, що радикально казати, що пакет з додаткових видатків з національної безпеки має починатись із нашої власної національної безпеки", - сказав спікер Палати представників США Майк Джонсон в понеділок на події, організованій The Wall Street Journal.

Джонсон додав, що планує сказати Зеленському те ж, що він і каже Байдену щодо того, що допомога Україні є важливою, але наголосити на важливості захисту кордону США.

Сенатори, які ведуть перемовини щодо пакету сумніваються, що законодавство вдасться затвердити цього тижня, перед тим, як Конгрес піде на канікули, повідомляє NBCNews.

Видання наводить слова сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда, відповідального за узгодження позицій від партії: "Немає шансів зробити це цього тижня. Питання в тому, чи ми залишимось на наступний тиждень, чи це переходить на початок січня".

Сенатор-демократ Крім Мерфі, який веде перемовини від своєї партії сказав, що затвердити пакет цього тижня складно, але це не є неможливим.