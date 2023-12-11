МВФ очікує від України мобілізації внутрішніх ресурсів, а від міжнародних донорів - виконання зобов'язань

Українська економіка відновлюється, а фінансова та економічна стабільність зберігаються, заявляють в МВФ. У вівторок Виконавча рада Фонду схвалила другий перегляд програми допомоги Україні, яка відкриває доступ до наступного кредитного траншу обсягом майже 900 мільйонів доларів. Кошти Україна, як очікується, отримає до кінця року.

Допомога є важливою ще і з огляду на невизначеність зі схваленням додаткового фінансування для підтримки України в американському Конгресі. Якщо запит на пряму бюджетну допомогу США затвердять, її обсяг становитиме 11,8 мільярда доларів наступного року. Наразі кошти США на пряму бюджетну підтримку України вичерпано, згідно з повідомленнями американського уряду. Цього тижня ЄС також розглядає програму підтримки України обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки.

"Критично важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах надходило вчасно та передбачувано, а темп реформ підтримувався", - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва коментуючи схвалення нового траншу. Вона також наголосила на "надзвичайній невизначеності" прогнозів через війну.

МВФ оцінює загальну потребу у зовнішніх коштах для України на рівні 42 мільярди доларів наступного року. Відповідаючи на питання Голосу Америки про ризики для міжнародної підтримки України, голова місії МВФ в Україні Гевін Грей сказав, що Фонд "очікує від всіх донорів виконання своїх зобов'язань".

Під час спілкування з пресою 11 грудня Грей додав, що "ризики щодо зовнішнього фінансування існують, але вони не обов'язково вищі ніж раніше" і відзначив стабільне фінансування економічної підтримки міжнародними донорами, яке триває.

Щодо очікувань від України, перед третім переглядом програми, що запланований на весну, Фонд очікує поступового зменшення дефіциту бюджету, зокрема в рамках Національної стратегії надходжень, яку має розробити уряд, а також заходів із реструктуризації боргу перед приватними кредиторами.

"Війна триває і вона чинить тиск на державні фінанси України, - каже Георгієва. - Вчасні надходження зовні, продовження зусиль на внутрішньому ринку - ключ до того, щоб забезпечити потреби України у фінансуванні, зберегти макроекономічну та фінансову стабільність".

В Фонді відзначили зусилля уряду України з подолання корупції, зокрема щодо забезпечення незалежності антикорупційних установ, а також затвердження законодавства із декларування активів.

Президент України Володимир Зеленський привітав затвердження нового траншу для України під час зустрічі з Георгієвою в понеділок, повідомили в МВФ. Георгієва, своєю чергою, на зустрічі наголосила на успіхах українського уряду в економічній сфері.

"З надзвичайно потрібною підтримкою міжнародної спільноти, Україна змогла втілити та підтримати потужну економічну політику", - заявила Георгієва.

"Влада також продовжує демонструвати відданість України в розв'язанні життєво важливих питань управління та подолання корупції. Це важливе свідчення лідерства президента Зеленського, вправної стратегії його економічної команди та здатності проводити реформи", - додала посадовиця.

Під час свого візиту до Вашингтона президент Зеленський у вівторок планує зустрітись з президентом США Джо Байденом, американськими законодавцями.