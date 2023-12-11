МВФ схвалив другий перегляд кредитної програми для України - $900 млн в бюджет до кінця року

Рада правління МВФ схвалила другий перегляд кредитної програми фонду для України, за якою Україна отримає до 900 мільйонів доларів бюджетної підтримки з коштів МВФ вже до кінця цього року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного валютного фонду.

У повідомленні МВФ мовиться, що Україна "досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань щодо Програми розширеного фінансування у складних умовах, виконавши всі критерії ефективності до кінця червня та орієнтовні цілі до кінця вересня та більшість структурних контрольних показників до кінця жовтня".

"Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, хоча перспективи залишаються вкрай невизначеними, пов’язаними з війною", - повідомили у фонді.

Затверджена програма МВФ для України передбачає фінансування обсягом 15,6 млрд доларів на чотири роки.

Як повідомляв Голос Америки, цього дня, у понеділок, 11 грудня, президент США Володимир Зеленський зустрівся із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.