Україні вдалося зупинити російські сили, але Путін продовжує наказувати своїм військам йти вперед – Білий дім

Україні вдалося зупинити російські сили, але президент Росії Володимир Путін продовжує наказувати своїм військам йти вперед, заявила пресі речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон.

Тому, за словами посадовиці Ради нацбезпеки США, дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну.

“Ми повинні переконатися, що вони [українці] мають те, що їм потрібно для захисту”, – каже Вотсон.

Вона наголосила, що Путін все ще прагне завоювати країну Україну та підкорити її народ. Тому Росія продовжує наступальні дії на сході України на кількох напрямках, зокрема в районі Авдіївки, Лиману та Куп’янська.

“Спроба Росії здійснити наступ не принесла жодних стратегічних здобутків – і завдала серйозної ціни, – каже Вотсон. – З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові втратили на напрямку Авдіївка-Новопавлівка понад 13 000 осіб і понад 220 бойових машин, що еквівалентно 6 маневровим батальйонам лише у техніці”.

Натомість українці мужньо й успішно захищають свою країну від триваючих нападів Росії, наголосила речниця.

За інформацією Білого дому, Росія має намір продовжувати наступ, незважаючи на втрати.

“Зараз як ніколи важливо, щоб ми підтримували Україну, щоб вони могли продовжувати утримувати лінію та повернути свою територію”,-- наголосила Вотсон.

Речниця каже: “Росія, схоже, вірить, що військовий тупик протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України і зрештою дасть Росії перевагу, незважаючи на втрати та постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів і обладнання”.

“Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі, і нам потрібно, щоб Конгрес цього місяця діяв, щоб підтримати [Україну]”, – наголосили у Раді нацбезпеки США.