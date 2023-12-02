Росія штурмує Авдіївку ціною величезних людських втрат. Метою далі є контроль над Донецькою і Луганською областями – аналіз у західних ЗМІ

Жорстокі бої за Авдіївку тривають у Донецькій області України, вражаючи міжнародних оглядачів людськими втратами та ціною, яку готові росіяни заплатити задля захоплення українських територій та підприємств.

Газета Wall Street Journal опублікувала свідчення російських військовополонених про “кошмар” бойових дій, а інформаційна агенція Reuters наводить ряд причин, чому для Росії настільки важливе це місто за 13 км від Донецька.

Так, агенція проводить паралелі із боротьбою за Бахмут, а також наголошує, що в Авдіївці, більша частина якої знищена до фундаментів, розташований коксохімічний завод, який до війни був одним із провідних виробників палива в Європі.

Наступ Росії на Авдіївку триває надзвичайно високою людською ціною, наголошує Reuters.

А британська розвідка свідчить - останні тижні мають “одні з найвищих показників втрат росіян за всю війну”, що спричинено саме наступом на Авдіївку.

Раніше найбільш смертоносним для російських військових був березень 2023 року у розпал штурму Бахмута – у середньому 776 втрат на день.

Натомість упродовж листопада втрати росіян становили середньому 931 особу на добу, що здебільшого спричинено наступом саме на Авдіївку, – цитувало видання Newsweek повідомлення Генштабу ЗСУ.

У п'ятницю, 1 грудня, український Генштаб озвучив такі втрати Росії за минулу добу: 1280 військових, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки.

Reuters припускає, що Росія бачить Авдіївку як ключ до мети отримати повний контроль над двома східними областями України – Донецькою та Луганською.

“Захоплення Авдіївки може підвищити моральний дух росіян і завдати психологічного удару українським силам”, – пишуть оглядачі інформагенції.

Наразі “поля та заводські райони навколо Авдіївки всіяні мертвою російською піхотою”, пише WSJ. Прямо по тілах своїх співвітчизників продовжують йти на Авдіївку все нові й нові піхотинці, розповів також в інтерв'ю радіо Свобода один із військовослужбовців 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Українці воюють тут за допомогою артилерії, безпілотників, мін і танків, але їм важко впоратися з чисельністю росіян, стверджує WSJ. За інформацією джерел видання, Росія наразі має в Україні понад 400 тисяч військових.

Газета цитує опитаних нею російських полонених, котрі вважають втрати з обох сторін “невиправданими”, а війну Росії проти України – “війною між братами”. Таке твердження “рішуче відкидають українці”, нагадує Wall Street Journal – бо "після років спроб Росії контролювати" Україну, Росії нічого не залишалося, як "вторгнутися, щоб підкорити їх”.