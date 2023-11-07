Авдіївка готується до нової хвилі наступу. Влада заявляє, що російські обстріли "стирають місто до фундаментів"

Російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку після багатоденних неуспішних наступальних дій та численних втрат. Про продовження атак на авдіївському напрямку звітує Генштаб ЗСУ у зведеннях з фронту 7 листопада.



Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські джерела стверджує про просування російських військ, зокрема прорив залізничної колії біля Степового в семи кілометрах на північний захід від Авдіївки.

Загалом впродовж минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, звітує Генштаб ЗСУ: 16 авіаційних ударів, 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.



Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок фронту, перебуваючи під постійними обстрілами з російського боку. Раніше, повідомляв Голос Америки, експерти припустили, що запеклі бої навколо Авдіївки є ознакою того, що Москва намагається відновити ініціативу у війні після того, як вона витратила місяці на захист від контрнаступу України на півдні.



"Ворог жодної позиції не прорвав, лінія оборони тримається. У зв'язку з погодними умовами техніку майже не застосовують, більшість штурмових дій здійснює піхота. Чуємо стрілецькі бої і вдень, і вночі. Усі свої невдачі вони компенсують роботою артилерії по позиціях і по місту", – розповів у ефірі 24 Каналу голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, за минулу добу по місту відбулося близько 30 масованих обстрілів, а також шість ударів авіабомбами, без яких не минає жодної доби.

Росіяни штурмують Авдіївський коксохімічний завод, каже Барабаш, а крім того, намагаються повністю стерти із землі будівлі міста, як це було зроблено із Мар'їнкою.

Російські війська розбомбили вщент 3 місцеві магазини, тобто, каже Барабаш, цілили безпосередньо у місця скупчення людей. У місті працює лише один магазин. Влада міста очікує нову хвилю наступу після покращення погодних умов.

Агенція France Presse також інформує, що Україна готується до нового наступу Росії на Авдіївку та нагадує оцінки незалежних військових аналітиків, які кажуть, що Росія зазнала серйозних втрат у живій силі та техніці під час двох невдалих проривів до міста за останні місяці.

З посиланням на Інститут вивчення війни France Press пише, що “неодноразові спроби Росії оточити або захопити місто свідчать про те, що її сили не змогли засвоїти та поширити уроки, засвоєні з попередніх дорогих, великих, механізованих нападів”.

У Авдіївці тривають бої з 2014 року. Тут досі залишаються близько 1500 з 30 000 довоєнних жителів міста, які мешкають переважно у підвалах, переобладнаних у бомбосховища.

Російські війська контролюють територію на північ, схід і південь від Авдіївки, пише AFP.

За даними 47 окремої механізованої бригади, за три тижні активних штурмів Авдіївки росіяни залишилися без сотні танків, 250 одиниць іншої бронетехніки. У боях загинули та були поранені майже 7 тисяч російських військових.

Росія, імовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки – такі дані наводила у своєму звіті військова розвідка Великої Британії.

Це, зазначає Міноборони Великої Британії, чи не найвищі втрати Росії у 2023 році.

А Інститут вивчення війни (ISW) прогнозував, що втрати важкої російської техніки у районі Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальні можливості Росії у довгостроковій перспективі.