Росіяни бомбардують Авдіївку вдень та вночі, але план захоплення міста не спрацював – експерти

4 дні безперервних боїв за місто Авдіївка Донецької області не принесли бажаного результату росіянам, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти свідчать, що російська атака на Авдіївку провалилася, а агенція Reuters цитує американських посадовців, які вважають дії Росії “новим наступом” та свідченням того, що Росія жодним чином не планує відмовлятися від первинних цілей своєї війни проти України.

Напад Росії на Авдіївку: намагання переломити хід війни та джерело для пропаганди

Газета New York Times наголошує, що запеклі бої навколо Авдіївки є ознакою того, що Москва намагається відновити ініціативу у війні після того, як вона витратила місяці на захист від контрнаступу України на півдні.

А видання CNN цитує аналітиків, які спочатку припускали, що дії Росії спрямовані на відволікання сил Києва від атак уздовж південної та східної лінії фронту, але зараз вважають атаку Авдіївки намаганням просуватися вперед та “переломити хід війни”.

Крім того, Кремль намагається максимально використати свої наступальні операції навколо Авдіївки для представлення цього у власних ЗМІ як "успішне перехоплення оперативної ініціативи в Україні", пише Інститут вивчення війни.

Пропагандистську інформацію російських джерел, втім спростовують геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня. А президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни знищили вже сотні одиниць броньованої техніки ворога.

“Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про встановлення контролю над авдіївським коксохімічним заводом, але ISW не знайшов жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації”, – інформує Інститут вивчення війни.

Захоплення Авдіївки спростило б Росії шлях до сусідніх більших міст – Покровська і Костянтинівка, пише NYT.

Незважаючи на відсутність прогресу, російські атаки завдають шкоди приблизно 1600 цивільним особам, які все ще живуть у охопленому боями місті, нагадує CNN. Росіяни безжально обстріляли місцеву лікарню з гарматної артилерії.

Цілодобові бомбардування наразі руйнують житлові будинки, лікарню, інші цивільні об'єкти. Росія продовжує розгортати війська і танки поблизу міста.

Джерела CNN – аналітики та офіційні особи – порівнюють Авдіївку з Маріуполем, припускаючи, що “навіть якщо потрапить в оточення, вона зможе протриматися проти російських військ кілька тижнів”.

Президент України Володимир Зеленський, публікуючи фото з Авдіївки, написав, що "саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна". Зеленський наголосив, що Україна тримає позиції у Авдіївці.

Як повідомляв Голос Америки, інтенсивні та безперервні бої поблизу Авдіївки, за словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша не припиняються вже кілька діб, а обстріли тривають як по позиціях, так і в самому місті.