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Росіяни бомбардують Авдіївку вдень та вночі, але план захоплення міста не спрацював – експерти
4 дні безперервних боїв за місто Авдіївка Донецької області не принесли бажаного результату росіянам, пише Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти свідчать, що російська атака на Авдіївку провалилася, а агенція Reuters цитує американських посадовців, які вважають дії Росії “новим наступом” та свідченням того, що Росія жодним чином не планує відмовлятися від первинних цілей своєї війни проти України.
Напад Росії на Авдіївку: намагання переломити хід війни та джерело для пропаганди
Газета New York Times наголошує, що запеклі бої навколо Авдіївки є ознакою того, що Москва намагається відновити ініціативу у війні після того, як вона витратила місяці на захист від контрнаступу України на півдні.
А видання CNN цитує аналітиків, які спочатку припускали, що дії Росії спрямовані на відволікання сил Києва від атак уздовж південної та східної лінії фронту, але зараз вважають атаку Авдіївки намаганням просуватися вперед та “переломити хід війни”.
Крім того, Кремль намагається максимально використати свої наступальні операції навколо Авдіївки для представлення цього у власних ЗМІ як "успішне перехоплення оперативної ініціативи в Україні", пише Інститут вивчення війни.
Пропагандистську інформацію російських джерел, втім спростовують геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня. А президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни знищили вже сотні одиниць броньованої техніки ворога.
“Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про встановлення контролю над авдіївським коксохімічним заводом, але ISW не знайшов жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації”, – інформує Інститут вивчення війни.
Захоплення Авдіївки спростило б Росії шлях до сусідніх більших міст – Покровська і Костянтинівка, пише NYT.
Незважаючи на відсутність прогресу, російські атаки завдають шкоди приблизно 1600 цивільним особам, які все ще живуть у охопленому боями місті, нагадує CNN. Росіяни безжально обстріляли місцеву лікарню з гарматної артилерії.
Цілодобові бомбардування наразі руйнують житлові будинки, лікарню, інші цивільні об'єкти. Росія продовжує розгортати війська і танки поблизу міста.
Джерела CNN – аналітики та офіційні особи – порівнюють Авдіївку з Маріуполем, припускаючи, що “навіть якщо потрапить в оточення, вона зможе протриматися проти російських військ кілька тижнів”.
Президент України Володимир Зеленський, публікуючи фото з Авдіївки, написав, що "саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна". Зеленський наголосив, що Україна тримає позиції у Авдіївці.
Як повідомляв Голос Америки, інтенсивні та безперервні бої поблизу Авдіївки, за словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша не припиняються вже кілька діб, а обстріли тривають як по позиціях, так і в самому місті.
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- Голос Америки
ООН просить Ізраїль відкликати наказ про евакуацію мешканців північної частини Смуги Гази
ООН попросить Ізраїль відкликати наказ, попередивши про «руйнівні гуманітарні наслідки».
«Наказ про евакуацію 1,1 мільйона людей з півночі Гази суперечить правилам війни та основам гуманності», – заявив у мережі Х (колишня Twitter) Мартін Гріффітс, заступник генсека ООН з гуманітарних питань.
Ізраїль наказав палестинцям, що живуть на півночі Смуги Газа, а це близько 1,1 мільйона людей, переселитися на південь території протягом 24 годин.
Термін, протягом якого палестинці мусили покинути територію перед тим, як туди увійдуть ізраїльські війська вже минув.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що органи охорони здоров'я Гази повідомили, що евакуювати вразливих пацієнтів лікарні буде неможливо.
Майже один мільйон людей — або майже половина з приблизно двох мільйонів жителів Гази — були переміщені з початку боїв у суботу, повідомляє агентство ООН, що надає допомогу палестинцям.
ХАМАС, який контролює Смугу Гази, закликав мирних жителів ігнорувати наказ про евакуацію, назвавши це "фейковою пропагандою". Проте багато людей виїхало.
У матеріалі було використано повідомлення ВВС та New York Times.
Посилення напруги між палестинською та єврейською громадами у США. Відео
Ситуація в Ізраїлі посилила напругу між палестинською та єврейською громадами у США. Заклики Хамасу до палестинської діаспори підтримати їхню боротьбу всерйоз схвилювали євреїв по всьому світу. Одна з акцій на підтримку палестинців відбулася в американському штаті Вашингтон.
- Голос Америки
Тренування українських пілотів на F-16 розпочнуться наступного тижня в Аризоні – Politico
З наступного тижня українські пілоти вчитимуться керувати літаками F-16 в Аризоні, інформує видання Politico з посиланням на чотирьох американців посадовців.
Йдеться про навчання спочатку на тренажерах, а згодом – на реальних реактивних літаках F-16, відповідно до програми повітряних сил США. Видання зазначає, що курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути пілотів на поле бою в Україні.
Наразі група пілотів, які прибули до Сполучених Штатів з України минулого місяця, проходить курс спеціалізованої англійської мови на авіабазі Лекленд у Техасі. Тренування безпосередньо на літаках, ймовірно, триватиме на базі національної гвардії Морріс в Аризоні, під керівництвом головного центру підготовки F-16.
Як повідомляв Голос Америки, українські пілоти вже проходять навчання також у Данії, а перші літаки Київ очікує вже у грудні.
Під час пресконференції в Брюсселі на початку цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що F-16 прибудуть на поле бою не раніше наступної весни. А Бельгія відправлятиме винищувачі F-16 в Україну з 2025 року.
Президент Джо Байден схвалив міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів для польотів на F-16 у травні, але коаліції країн, об'єднаних довкола цього, знадобилися місяці, щоб узгодити деталі програми.
Раніше речник Пентагону Пет Райдер сказав, що повна підготовка пілотів, ймовірно, займе кілька місяців, залежно від кваліфікації пілотів, які розпочинають курс.
Цієї осені військо США очолив Чарльз Браун, у минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.
- Голос Америки
Британська розвідка: Росія може відмовитися від блокади українських портів через великі ризики
Британська військова розвідка вважає, що Росія навряд чи наважиться нападати на торгові судна у Чорному морі, які прямують до чи з українських портів через «ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків».
У своєму зведенні у суботу, 14 вересня, британська розвідка написала, що дії України у Чорному морі примусили російський флот захищатися і переводити найцінніші кораблі з Криму на базу в Новоросійську.
«Вона перевела багато своїх престижних активів, включаючи кораблі та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя до районів операцій і базування далі на схід, наприклад до Новоросійська», – пише британська розвідка у мережі Х (колишня Twitter).
Британські аналітики додають, що через це Росія, найімовірніше, відмовиться від своєї блокади української чорноморської торгівлі.
«Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відкритого нападу російських військово-морських сил на торгове судноплавство, швидше за все, переважать будь-які вигоди від спроби здійснити блокаду торгівлі в Україну», – мовиться у повідомленні.
Як повідомляв Голос Америки, у своїй нещодавній заяві посолка США в Україні Бріджит Брінк казала, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки пропри протидію Росії.
Вона додала, що за її даними, 19 кораблів вийшли з чорноморських портів України, а інші кораблі чекають ще на завантаження, з того часу, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди у липні 2023 року. За угодою, досягти якої допомогти ООН і Туреччина, Росія не перешкоджала вивозу українських харчових продуктів на світові ринки.
Після виходу Росії з угоди, Україна самотужки проклала «гуманітарний коридор» вздовж берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, через який вже змогла вивезти близько 740 000 тонн зерна та інших вантажів для світових ринків.
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