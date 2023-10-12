Міністр оборони України каже, що на зиму є план і «неочікувані» обіцянки партнерів

Сполучені Штати рішуче відкидають думку про те, що Америка не може одночасно підтримувати України і Ізраїль, стверджує Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

Білий дім визнає, що зараз вся енергія спрямована на те, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, але, як це не означає, що Вашингтон відволікається від інших пріоритетних питань, серед яких – допомога Україні.

Ми твердо і рішуче підтримуємо Ізраїль, його право захищати себе, жити в мирі та безпеці, переслідувати терористів ХАМАСу, які вчинили це варварське насильство проти ізраїльських громадян, невинних людей, і ми збираємося продовжувати підтримувати їхні потреби

Юлія Ярмоленко розпитала Джона Кірбі про те, чи готується адміністрація до того, що війна в Ізраїлі може перерости у регіональний конфлікт, чи планує Білий дім об'єднати запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю, і про те, чи Білий дім вже вирішив, коли передасть Києву далекобійні ракети ATACMS.

Інтерв'ю було записано 10 вересня на галявині біля Білого дому, воно було перекладено і скорочено для ясності та плинності.

Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Як Сполучені Штати планують реагувати на ситуацію в Ізраїлі? Чи готуєтеся ви до того, що це може перерости у тривалу, регіональну війну?

Джон Кірбі: Те, як довго триватиме цей конфлікт, - це належить коментувати ізраїльтянам, не Сполученим Штатам.

Ми твердо і рішуче підтримуємо Ізраїль, його право захищати себе, жити в мирі та безпеці, переслідувати терористів ХАМАС, які вчинили це варварське насильство проти ізраїльських громадян, невинних людей, і ми збираємося продовжувати підтримувати їхні потреби.

Один транш військової допомоги вже в дорозі до Ізраїлю, він має надійти найближчим часом. Я підозрюю, що будуть й інші. Також варто не забувати про заручників. І це не схоже на типову ситуацію із заручниками, це зона бойових дій. Це ускладнить процес повернення. У нас у Сполучених Штатах є чудові експерти з повернення заручників, і ми готові поділитися цим досвідом, якщо ізраїльтяни визнають, що їм це потрібно.

Ю.Я.: Адміністрація Байдена досить обережно описує роль Ірану в атаці ХАМАСу на Ізраїль. Чому? І чи є ознаки можливої причетності Росії?

Д.К.: Безперечно, Іран, певним чином, причетний. Вони підтримують ХАМАС впродовж багатьох років: тренуванням, інструментами, зброєю, спроможностями. Ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не допомога, яку вони отримують від Ірану.

Що ми кажемо, і також кажуть наші ізраїльські партнери, - це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо у цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину та докази, і побачимо, до чого це нас приведе.

Ю.Я.: А як щодо російської участі?

Д.К.: Ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна у цих атаках.

Ю.Я.: Є повідомлення у пресі, що президент Байден у своїй розмові із прем’єр-міністром Нетаньягу не закликав його проявити певну стриманість у Газі у відповідь на атаки ХАМАСу. Чи планує адміністрація озвучити якісь застереження чи поради напередодні очікуваної наземної операції Ізраїлю у Газі?

Ми надамо необхідну підтримку Ізраїлю, і ми завжди будемо відстоювати протилежний приклад до того, що робить ХАМАС, а це не лише відсутність поваги до життя, але безглузде, невибіркове вбивство, кривава розправа з людським життям

Д.К.: Не говорячи про військові операції Ізраїлю – це їм належить коментувати – я вважаю, що ми всі розуміємо, зважаючи на загрози, з якими вони зіткнулися, і насильство, з яким вони мають справу, вони мусять відповісти агресивно на дії ХАМАСу, і ви бачите, як це відбувається.

Вони це і роблять. Ніхто не хоче бачити смерті і шкоду невинним цивільним. На жаль, ми вже бачимо занадто багато цього. Майже 1000 ізраїльтян були вбиті – зарізані, зґвалтовані та зазнали тортур на очах у членів їхніх сімей.

Однією з чудових речей у наших відносинах з Ізраїлем є те, що ми – дві яскраві демократії, і ми віримо в такі речі, як повага до невинного життя та верховенство права. І ми завжди сильніші разом, наші дві країни, коли ми показуємо світові, що ми поважаємо невинне життя, і що ми поважаємо не лише верховенство права, але й звичаї війни.

Тому, звісно ж, ми надамо необхідну підтримку Ізраїлю, і ми завжди будемо відстоювати протилежний приклад до того, що робить ХАМАС, а це не лише відсутність поваги до життя, але безглузде, невибіркове вбивство, кривава розправа з людським життям.

Ю.Я.: Щодо України. Напередодні ви казали, що адміністрація Байдена хоче переконатися, що не станеться жодної прогалини у допомозі Україні, навіть і дня. Чи упевнені ви у тому, що так і буде, зважаючи на все, що відбувається в Ізраїлі? Чи розглядає адміністрація варіант сумістити запит на допомогу Україні та Ізраїлю, щоби забезпечити швидше схвалення у Конгресі?

І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також

Д.К.: Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну їй допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі.

Ви праві, ми не хочемо допустити навіть найменшої прогалини у допомозі. Тому ми будемо продовжувати працювати з Конгресом, щоби отримати додаткове фінансування. У нас достатньо коштів на певний час, але як я казав раніше, не на невизначений час.

Саме тому ми запросили додаткове фінансування. Яким буде результат цих розмов з Конгресом, і як вони відбуваються, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також, щоб вони отримали цю допомогу. Тож ми продовжимо працювати з Конгресом.

Ю.Я.: Чи говорите ви із Конгресом про те, аби сполучити ці два запити на фінансування для швидшого схвалення?

Д.К.: Я не буду говорити про процес дискусій, які ми маємо з Конгресом. Обидві країни потребують американської військової допомоги у плані озброєння та спроможностей. Обидві країни – зазнають нападу. Обидві мають усі права захищати себе і своїх громадян. І від цього виграють наші інтереси національної безпеки. Ми будемо продовжувати вести ці розмови із Конгресом. У що це виллється – я не можу сказати.

Ми вже подали запит на додаткове фінансування на перший квартал фіскального року. Ми вважаємо, що цей запит був адекватним, зважаючи на завдання. І ми закликаємо Конгрес схвалити цей запит

Ю.Я.: Чи розглядає адміністрація варіант запитати про більше фінансування для України у Конгресі, один великий пакет допомоги аж до наступних виборів у США?

Д.К.: Знову ж, я не хочу вдаватися у деталі наших розмов із членами Конгресу. Ми вже подали запит на додаткове фінансування на перший квартал фіскального року. Ми вважаємо, що цей запит був адекватним, зважаючи на завдання. І ми закликаємо Конгрес схвалити цей запит.

Ю.Я.: Ви вчора також сказали, що в України лишається кілька тижнів гарної погоди, щоб провести ефективний контрнаступ. Чи нині не найкращий час, аби надати Україні [ракети] ATACMS?

Д.К.: Передача ATACMS не виключена. Ми продовжуємо переглядати додаткові спроможності, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися.

Ю.Я.: Включно з передачею ATACMS?

Д.К.: Я зупинюся на сказаному.

Ю.Я.: Гаразд. Дозвольте мені запитати ось що: ви сказали вчора (9-го вересня, – ред.), що вся енергія зараз спрямована на те, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе. Як ви думаєте, чи існує ймовірність того, що такі гравці, як Росія та Китай, можуть використати цю можливість, коли всі погляди спрямовані на Ізраїль, у своїх інтересах, і як цьому запобігти?

Д.К.: Цілком можливо, що інші країни, інші гравці, які вороже ставляться до Ізраїлю, можуть спробувати скористатися цією ситуацією. І це одна з причин чому президент, як головнокомандувач, спрямував авіаносну ударну групу (ВМС США) у східне Середземномор’я, щоб надіслати потужний сигнал усім, хто міг би подумати, що це гарна можливість спробувати розширити цей конфлікт, що вони повинні переглянути свої плани.

Ю.Я.: Чи є якісь занепокоєння щодо того, що Росія може скористатися моментом, коли всі погляди спрямовані на Ізраїль, аби посилити атаки на Україну? Або Китай – у відношенні до Індо-Тихоокеанського регіону?

Я не думаю, що пан Путін шукає додатковий привід, аби запустити ще одну ракету в Україну

Д.К.: Я не можу говорити про те, що можуть думати інші іноземні лідери про те, що відбувається, і яку користь це може їм принести. Я не думаю, що пан Путін шукає додатковий привід, аби запустити ще одну ракету в Україну. Він продовжує атакувати цю країну та вбивати невинних цивільних.

А щодо напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, ми як і раніше віддані сильній, потужній військовій присутності в регіоні, і це збережеться. Будь-яка нація, яка думає, що Сполучені Штати якось відволікаються, повинна подумати ще раз. Ми достатньо велика, потужна, економічно життєздатна країна, наша економіка зараз неймовірно сильна, щоб ми могли дбати про інтереси нашої національної безпеки та інтереси наших союзників у всьому світі.