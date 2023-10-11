Росіяни очікували на "бліцкриг" в Авдіївці. Чи спроба РФ оточити сили України провалилась і чому це "одна з визначальних битв війни"?

Російська армія атакувала Авдіївку, сподіваючись на "бліцкриг" та швидке оточення українських сил, однак поки ці спроби зазнали невдачі: вони не просунулися далеко й зазнали втрат. Про це кажуть оглядачі, які стежать за ходом бойових дій на Донеччині.

Генштаб ЗС України повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни "силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин" активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Українські військовики наголосили, що "відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".

Російські сили, що отримали підкріплення, хочуть взяти Авдіївку

Дійсно дуже гаряче

В ефірі Радіо Свобода голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш розповів, що ситуація в Авдіївці дуже напружена: "Немає там ніяких перебільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, на мій погляд, особиста думка, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни".

Барабаш розповів, що зранку 11 жовтня російські війська техніки вже не використовували, натомість багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, далі вони десантуються і намагаються штурмувати "по багатьох напрямках, 10-12 напрямків одночасно" за підтримки авіації.

Єгор Фірсов, український політик і військовик, що перебуває зараз на передовій, у Facebook пише: "Я погано розумію ситуацію на інших ділянках фронту, крім Донецької. Але скажу, що у нас ворог активно перейшов у наступальні дії. З технікою і штурмами. Особливо по Авдіївському напрямку".

Проблема починається коли треба не оборонятися, а наступати

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зазначає, що приклад спроби наступу РФ на Авдіївку засвідчив, що як для Києва, так і для Москви, не є проблемою виявляти і знищувати значні скупчення живої сили й техніки, які намагаються проводити наступальні дії.

"Проблема починається, коли треба не оборонятися, а наступати, тобто власне здійснити масування зусиль із подальшим маневром. В цій війні за відповідного рівня залучених технологій це той іще виклик. Особливо, коли розрахунки великої стратегії штовхають до наступу, не даючи можливості задовольнятися лише успішною обороною", – додав він.

Відвертання уваги від інших напрямків

Успішне оточення Авдіївки, одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє, на напрямку Авдіївка-Донецьк, й російське командування усвідомлює це, пише американський аналітичний центр ISW.

Оглядачі додали, що посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янок на Запоріжжі збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області. Усі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області, вважають аналітики ISW.

"Авдіївка цінна і як символ, і як населений пункт"

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу дій російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії: "Авдіївку вони мріють взяти давно, так само як і Мар’їнку... По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій в основному піхоту, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка – цінна і як символ, і як населений пункт".

ще одна з визначальних битв війни

"Росія розпочала великий наступ на Авдіївку - почалась ще одна з визначальних битв війни, - пише Юрій Бутусов, редактор Цензор.нет. - Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька".

Штурм Авдіївки є однією з небагатьох наступальних операцій, розпочатих російськими військовими за останні місяці, оскільки російські війська зосередилися на захисті від українського контрнаступу на півдні, нагадує New York Times, й додає, що від початку повномасштабного вторгнення Авдіївка стала символом українського опору, адже сили Києва утрималися на позиціях попри постійні російські удари.

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