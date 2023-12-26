“Гнити в пеклі” разом “зі своєю Україною/Росією” побажав на Різдво політичним опонентам Дональд Трамп

У своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social колишній президент США Дональд Трамп, який є лідером внутрішньопартійних перегонів серед республіканців, побажав неназваним “головорізам” всередині країни “гнити в пеклі” разом “зі своєю Україною/Росією” та іншими внутрішніми проблемами, до яких він включив також електромобілі.

У пості, розміщеному 25 січня, і яке містить побажання із щасливим Різдвом, Трамп написав образи на адресу президента Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього він назвав “божевільним, що вийшов з-під контролю”.

Сміт розслідує одну із чотирьох кримінальних справ, висунутих проти Дональда Трампа, а саме – про неправомірне поводження із державними таємницями після того, як той залишив Білий дім. Всього проти Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення, жодне з яких він не визнає.

У Різдвяному привітанні Трамп побажав "гнити в пеклі" неназваним "головорізам" всередині країни, які, на його думку, є гіршими за будь-якого світового лідера, "разом із їхніми відкритими кордонами, інфляцією, здачею Афганістану, новою зеленою злочинною оборудкою, високими податками, відсутністю енергетичної незалежності, військом, що пробудилося (терміном woke консерватори позначають деякі ліворадикальні настрої та поведінку), Росією/Україною, Ізраїлем/Іраном, божевіллям з електричними автомобілями та багатьом іншим, що намагається знищити наші великі США".

Напередодні він розмістив інше «привітання», в якому обіцяє перемогти президента Байдена та правоохоронні органи США, яких він звинувачує в незаконному втручанні у вибори.

«Ще одне сповнене образи висловлювання» – оглядачі

"Різдвяне послання Трампа — це ще одне сповнене образи висловлювання, яким він намагається покласти відповідальність за всі можливі проблеми на "головорізів" у країні — під якими він, ймовірно, має на увазі своїх політичних опонентів у Демократичній (і деяких у Республіканській) партії", – написав у письмовому коментарі для Голосу Америки професор Університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя.

Посилання на російсько-українську війну разом із численними внутрішніми проблемами також означає, що війна є певним чином результатом американської політики, – твердження, яке сильно повторює тези російської пропаганди

На його думку, з повідомлення можна зробити висновок, що Трамп позиціює себе як єдину силу, яка може з ними боротися та "врятувати" Америку.

"Але посилання на російсько-українську війну разом із численними внутрішніми проблемами також означає, що війна є певним чином результатом американської політики, – твердження, яке сильно повторює тези російської пропаганди", – написав Куделя.

Виконавчий директор Інституту Джорджа Буша та колишній високопосадовець Держдепу Девид Креймер, натомість каже, що важко зрозуміти, що хотів сказати Трамп своїм "Різдвяним побажанням", і що українцям і без того є про що хвилюватися. Він радить не додавати висловлювання Трампа до цього списку.

"Трамп є Трампом, – написав запрошений професор Школи Флетчера Університету Тафтса в Массачусетсі та доцент Одеського університету імені Мечникова Володимир Дубовик, – і він бажає гнити в пеклі тим, хто "всередині нашої країни". Досить цікаво, що він також згадує Ізраїль/Іран, що справді дивно, оскільки більшість його бази є категорично проізраїльськими та рішуче антиіранськими".

Президент Джо Байден розмістив більш традиційні привітання. В одному з них, у мережі Х (колишня Twitter), він написав, що разом із дружиною спілкувалися із американськими військовими, які перебувають за океаном.

В іншому – побажання спокою.

“Цього Різдвяного вечора я бажаю вам і вашій родині, щоб ви приділили кілька хвилин тихим роздумам і відчули ту тишу, яка є центром Різдвяної історії. Бажаю знайти спокій у тиху ніч і відчути тепло від оточуючих”.

Опонентка Трампа на внутрішньополітичних виборах Ніккі Гейлі також розмістила традиційне привітання у мережі Х:

«Вітаємо всіх із Різдвом Христовим! Збираючись разом із близькими, поміркуймо над вічним посланням надії та доброї волі, яке приносить у наші серця народження Ісуса. Нехай ця святкова пора наповнить ваші оселі радістю та теплом».

Конкурент Гейлі губернатор штату Флорида Рон Десантіс, процитував у Різдвяному привітанні слова з Біблії.

«І сказав їм ангел: «Не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всіх людей». Кейсі Десантіс і я вітаю вас з Різдвом!», – написав він у мережі Х.