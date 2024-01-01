Глава МЗС Литви про війну в Україні: Захід може повторити історичні помилки й дочекатися "ефекту Перл-Харбор"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Захід може повторити історичні помилки у питанні військової допомоги Україні.



"Ми стоїмо на порозі повторення історичних помилок. Я переконаний, що якщо ми не переможемо Росію зараз, це означає, що наш обраний шлях полягає в тому, щоб зазнати неймовірних і непотрібних втрат, перш ніж ми врешті-решт вирішимо, що настав час активізуватися і перемогти", – написав глава МЗС Литви у мережі Х (раніше - Twitter).

За словами дипломата, Захід може дочекатися "ефекту Перл-Харбору".



"Моменту в історії, коли проблеми завтрашнього дня нарешті стануть проблемами сьогоднішнього дня, але за дуже завищеною ціною. Або ми можемо розглядати це як сьогоднішню проблему і почати вирішувати її вже сьогодні", – наголосив Габріелюс Ландсбергіс.

"Імперіалістичні реваншистські амбіції Росії залишаться. Наступна фаза буде спрямована не тільки проти України, Грузії чи Молдови, а й, можливо, проти НАТО. Ціна людська та економічна буде тільки зростати", - сказав посадовець.

Литовський міністр додав, що майже 25 років Захід бореться над тим, щоб "стримати імперіалізм Путіна за допомогою діалогу та дипломатії, тоді як він продовжує ігнорувати кордони та зрівнювати з землею міста".

Як повідомляв Голос Америки, законодавці США пішли на святкові канікули у грудні, так і не домовившись про додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Євросоюз також не зміг ухвалити багаторічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Одна з причин цього - заперечення Угорщини. Розгляд питання відклали на січень.