Конгрес повернеться до питання України після свят. Головний ризик - брак часу, кажуть оглядачі

Законодавці США пішли на святкові канікули, так і не домовившись про додаткову допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам, а також щодо змін до імміграційного законодавства.

Законодавці повернуться до Вашингтона у січні й відновлять перемовини в Конгресі, але навіть на свята обговорення триватимуть в онлайн-форматі.

Найбільшою загрозою ухвалення допомоги в другій половині січня є брак часу, кажуть оглядачі, бо тоді перед Конгресом та урядом постане загроза нового "шатдауну" та необхідність затвердити новий державний бюджет.

То ж все більше оглядачів та експертів задаються питанням, яким може бути план “Б” для підтримки України. Після того, як Конгрес не продовжив дію закону про ленд-ліз для України, одним із варіантів додаткового фінансування Києва оглядачі називають передачу Україні арештованих активів РФ.

Конгрес пішов на канікули без домовленості щодо допомоги Україні

Після тижнів напружених дискусій як демократи, так і республіканці, зійшлися на тому, що попри прогрес у перемовинах, їм потрібно більше часу на розгляд міграційного законодавства, від якого залежить пакет допомоги Україні.

Іще 14 грудня лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявляв про плани винести на голосування пакет допомоги Україні в останній тиждень перед Різдвом, "не зважаючи ні на що".

"Законодавці повинні бути тут наступного тижня. Ми повинні це завершити. Ми сподіваємося дійти угоди. Але незважаючи ні на що, сенатори повинні знати, що наступного тижня ми будемо голосувати за пакет допомоги", - заявив минулого тижня у залі Сенату Чак Шумер.

Але вже 21 грудня Шумер констатував, що це був останній робочий день Конгресу США у 2023-му році.

"Цього року більше голосувань не буде. Але не сумнівайтеся, зимові канікули будуть напруженими та важливими кількома тижнями для Сенату США… Коли ми повернемося в новому році, ми сподіваємося вжити швидких заходів щодо додаткового фінансування питань національної безпеки", - сказав лідер більшості у Сенаті в середу.

Він сказав журналістам, що перемовини були складними: "Це непрості переговори. Ми знаємо, що нам потрібно більше часу… Наша мета — вирішити це, щойно ми повернемося після перерви", - заявив лідер більшості демократів у Сенаті у вівторок.

Лідер республіканської меншості в Сенаті підтвердив прогрес у перемовинах і погодився, що для досягнення результату потрібно більше часу.

"Стосовно наших перемовин по кордону. Я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ми досягли значного прогресу, але цього, очевидно, замало", - заявив у вівторок 19-го грудня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Як повідомляють американські ЗМІ, зокрема MSNBC та The Hill, перемовники від республіканців та демократів у Сенаті разом із представниками Білого дому планують продовжити перемовини в онлайн-форматі зустрічей протягом різдвяних і новорічних свят.

Головний ризик для допомоги Україні у 2024 році - брак часу

За розкладом Сенат повертається до роботи 8 січня, а Палата представників - 9-го. Раніше конгресмен-демократ Майк Квіглі сказав у інтерв'ю Голосу Америки, що на розгляд допомоги Україні варто чекати всередині січня.

"Я думаю, що реалістично ми говоримо десь про середину січня. Я сподіваюсь, що коли ми повернемось у січні, ми погодимо пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік", - розповів журналістці Голосу Америки конгресмен Квіглі.

Однак, в середині січня питання України може знову опинитись на другому чи навіть на третьому місці у пріоритетах Конгресу, наголошують оглядачі.

19-го січня уряд США буде на порозі чергового шатдауну (зупинки роботи уряду).

Раніше, 15-го листопада, Конгрес погодив двоетапну короткострокову резолюцію про тимчасове фінансування уряду, яку запропонував спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон.

Перший етап профінансував одні урядові установи до 19 січня, а інші - до 2 лютого. Таким чином, документ має два дедлайни, і один із них припадає на середину січня.

Залишається також відкритим питанням, як довго триватимуть перемовини щодо міграційного законодавства.

Так за словами сенатора-демократа Кріса Мерфі, Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років, і пов'язувати Україну з міграційною кризою в США - це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього-американського питання.

Як раніше повідомляв Голос Америки, республіканці вимагають включити значні зміни до імміграційних правил США, зокрема, щодо прийняття біженців та надання так званого "гуманітарного пароля".

І навіть якщо перемовники досягнуть успіху, то далі цю угоду потрібно буде прописати у законопроєкт про пакет допомоги партнерам, який мають проголосувати як у Сенаті, так і в Палаті Представників, що також вимагає додаткового часу, наголошують законодавці.

"Політика безпеки на кордоні є складним питанням. І наші колеги за столом переговорів чітко розуміють, що правильне укладання цієї угоди, створення відповідного законодавчого тексту – це потребуватиме певного часу", - заявив у понеділок, 18-го грудня, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Тож після різдвяних канікул у Конгресі головним викликом для законодавців щодо розгляду допомоги Україні знову буде брак часу та необхідність розв'язувати нагальні питання, наголошують оглядачі.

Чи існує план "Б" - інші джерела надання допомоги Україні

Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці раніше заявляли, що проголосований на початку 2022-го року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги Україні.

"Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми сподіваємось застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти з інших програм", - пояснювала посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Голосу Америки іще у липні 2022-го.

Однак, минулого четверга, 14-го грудня, Конгрес проголосував за оборонний бюджет США, із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично, його дія завершилась у вересні 2023-го.

У чорновому варіанті законопроекту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про лед-ліз до кінця 2024-го, однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим в результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes" - йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".

Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборонну підтримку Україні, Голосу Америки розповів Скотт Куллінане, старший радник зі зв’язків з державними органами у громадській організації Razom for Ukraine.

"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Міністерству оборони США не вистачає коштів для поповнення власних запасів, у разі якщо Адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси", - пояснює Куллінане.

Іншим фінансовим джерелом допомоги Україні можуть стати арештовані російські активи. Так видання The New York Times, посилаючись на американських урядовців, повідомляє, що план, як конфіскувати та передати Україні заморожені російські активи, можуть оголосити вже у лютому 2024-го.

За різними оцінками, йдеться про приблизно 300 млрд доларів російських державних активів на території різних країн Заходу, більша частина із них зберігається у Європі. Із них - 38 млрд доларів, за даними організації Ініціатива відновлення демократії (RDI), знаходяться у США.

Раніше Конгрес вніс на розгляд законодавців законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців під назвою REPO Act. Він надає права Адміністрації Байдена передати Україні конфісковані суверенні активи РФ. Документ досі не винесли на голосування.

Однак, як стверджують самі законодавці та експерти, формально Білий дім і так має юридичні права це зробити. REPO Act є формою тиску на президента та його уряд, щоб останні таки передали кошти Києву. Нині, за словами експертів, головною перепоною для такого кроку є політична воля та розробка механізму передачі коштів, тому що раніше такого прецеденту не було.

Дивіться також: Коли Конгрес розгляне надання допомоги Україні.