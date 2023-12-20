"Вірю, що допомогу Україні погодять в середині січня" — конгресмен Квіґлі. Інтерв'ю

"Я сподіваюсь, що коли ми повернемось в січні, ми погодимо пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік".

Конгрес США, ймовірно, перейде до розгляду законопроекту про допомогу України в середині січня, вважає конгресмен-демократ Майк Квіґлі.

Законодавець від штату Іллінойс та співголова Групи підтримки України у Конгресі був одним із дев’яти лідерів Демократичної партії у Палаті Представників, хто мав закриті перемовини із президентом України напередодні зустрічі Зеленського зі спікером Палати представників - республіканцем Майком Джонсоном у вівторок 12-го грудня.

Так, за словами Квіґлі, затримка допомоги від США вплине не лише на Україну. Це також заохотить Росію, Китай, Іран та інші авторитарні держави діяти агресивніше та сміливіше.

Окрім цього, за словами законодавця, це може уповільнити надання допомоги Києву від інших західних партнерів по НАТО та ЄС.

Про що Зеленський говорив із законодавцями під час візиту в Конгрес? Чи вдасться погодити допомогу Києву вчасно? Чи існує план "Б" для підтримки України? А також, чи може бути корисним раніше проголосований законопроєкт про ленд-ліз? Про це та інше із законодавцем Майком Квіґлі говорила конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Почнімо з вашої зустрічі з президентом Зеленським.

Майк Квіґлі, конгресмен-демократ: Це була зустріч президента з керівництвом Демократичної партії та Групою підтримки України у Конгресі. Нас загалом було дев’ятеро.

К.Л.: Що саме намагався донести президент Зеленський під час розмови із законодавцями?

М.К.: Такі зустрічі мають три основні теми. Перш за все, президент висловлює вдячність від себе та українського народу. Далі він говорить про нинішній хід війни. А потім розповідає про те, що нам потрібно зробити, а також, яка саме допомога потрібна їм зараз. І тоді, як правило, виникають питання щодо глибшого вивчення деяких із цих пунктів.

К.Л.: Зараз головне питання – додаткове фінансування для України. Ви це обговорювали?

М.К.: Він не те, що б сумнівається в нас, але очевидно та зрозуміло, що він стурбований: "Все в порядку, чи не так"? Я думаю, що в цьому випадку керівництво демократів підтвердило нашу загальну підтримку. Коли питання фінансування України постає перед Палатою представників в окремих законопроєктах, то демократи завжди об’єднані. Причини занепокоєння більше надходять від опонентів.

К.Л.: Як ви вважаєте, візит президента Зеленського вплинув на Конгрес?

М.К.: Я вважаю, що цей візит був дуже корисний. Я знаю, наскільки складно, небезпечно і важко здійснити такий візит, і я поважаю це.

Я думаю, що він надіслав кілька сигналів. Що Україна дуже цінує нашу допомогу і не сприймає її як належне, і що президент тут, щоб відповісти на ваші запитання. Це також нівелює деякі аргументи опозиції. Останні створили кілька неправдивих наративів про цю допомогу і про те, що з нею відбувається.

А Зеленський прибув, щоб прямо протистояти їм віч-на-віч. Так, сенатор від Огайо був на такій зустрічі, але вирішив піти з неї раніше. Однак, тепер він не може стверджувати, що Україна не готова відповідати на його запитання.

К.Л.: Чи бачите ви, як цей законопроєкт може пройти Конгрес? Яким може бути консенсус для обох партій у питанні кордону?

М.К.: Я думаю, що консенсус існує. Якщо республіканці вважають, що перемога — це пов’язання допомоги партнерам із посиленням безпеки на південному кордоні США, то шлях є. Президент дав зрозуміти, що він цього хоче. І я вважаю, що більшість демократів підтримають додаткове фінансування для кордону – більше прикордонників, контролю, ресурсів.

Я також чув від сенаторів-демократів, що вони підтримали б зміни в самій прикордонній політиці, не лише щодо ресурсів. Отже, спільний ґрунт існує. Але мистецтво компромісу полягає в усвідомленні того, що ви не отримаєте усе, чого хочете. І зрештою будуть пункти, які вам не подобаються.

К.Л.: Як ви думаєте, коли цей пакет, зокрема, допомога Україні, пройде у Конгресі?

М.К.: Я - оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня.

Я сподіваюсь, що коли ми повернемось у січні, ми погодимо пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік. Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу. Ба більше, я сподіваюся, якщо Конгрес перейде під нове керівництво, то сумніви щодо підтримки України не лунатимуть з Палати Представників.

Знову ж таки, наше рішення щодо допомоги Києву дає сигнал як ворогам, так і друзям по НАТО. І я дуже стурбований, що якщо ми затягнемо з допомогою Україні, багато наших союзників зроблять те саме.

К.Л.: Але якщо додаткове фінансування не пройде в січні, чи є якийсь план "Б"?

М.К.: Дивіться, якщо до цього дійде, то є деякі процедурні методи. Зокрема, спробувати "звільнити" законопроєкти, які мають асигнування для України. Ми досліджуємо це. Петиція про "звільнення законопроєкту" змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є "законопроєкти про чисте фінансування", які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі.

Я б наполягав на інших заходах, які б забезпечили певну суму на три-чотири місяці. Це жахливий "план Б", він далеко не такий хороший, як перший. Але дуже важливо уникнути прогалин у наданні допомоги.

К.Л.: А як щодо закону про ленд-ліз? Як ви вважаєте, чи може він бути тут корисним?

М.К.: Це могла б бути якась його варіація. Бо щоб подати петицію про "звільнення законопроєкту", це має бути вже існуючий законопроєкт, який очікує на розгляд. Отже, є деякі засоби, на які ми звернули б увагу. Але зараз ми їх досліджуємо.

Як повідомляв Голос Америки, раніше, у вівторок ввечері, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців Мітч Макконнелл, оприлюднили спільну заяву щодо додаткової допомоги. Так, у документі йдеться, що фінансування на потреби нацбезпеки США до якого входять питання американського кордону, України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону, розглядатимуть на початку 2024-го року.

"Поки перемовники намагаються подолати усі суперечки, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо виділення додаткового фінансування на національну безпеку на початку нового року. Тим часом до кінця поточного року учасники переговорів від Сенату та Адміністрації президента продовжать добросовісно працювати над досягненням угоди", - йдеться у тексті.

Лідери демократів та республіканців у Сенаті також додають, що допомога партнерам, зокрема, Україні залишається одним із важливих пріоритетів США.

"Складні питання залишаються, але ми рішучі щодо вирішення проблем на південному кордоні та допомоги нашим союзникам у протистоянні серйозним загрозам в Ізраїлі, Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні. Сенат не залишить ці виклики національній безпеці без відповіді", - мовиться у заяві лідерів від обох партій в Сенаті США.

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