Сенат США не погодить фінансування для України до кінця року. У 2024 переговори можуть бути ще складнішими, кажуть оглядачі

Сенат США не встигне проголосувати цього року за безпекові витрати, що включають зокрема й додаткове фінансування пакетів допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США.

У спільній заяві лідерів демократів і республіканців у Сенаті Чака Шумера і Мітча Макконнелла йдеться: "Двопартійні переговори щодо безпеки на кордоні мають важливе значення для зусиль Сенату щодо врегулювання найважливіших пріоритетів національної безпеки". Законодавці підкреслили, що "досягають обнадійливого прогресу", але "складні проблеми залишаються".

"Ми віддані тому, щоб відповісти на потреби на південному кордоні та допомагати союзникам і партнерам протистояти серйозним загрозам в Ізраїлі, Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні. Сенат не залишить ці виклики національній безпеці без відповіді", - зазначили сенатори.

"Поки учасники переговорів працюють над питаннями, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткових видатків на національну безпеку на початку нового року", - йдеться у заяві. Там підкреслили, що до кінця року учасники переговорів у Сенаті та в уряді США "продовжать добросовісно працювати над досягненням угоди".

У Білому домі раніше попередили, що до кінця року закінчиться фінансування для нових пакетів оборонної допомоги США для України. Днями, як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що до кінця грудня Білий дім планує виділити Україні останній пакет оборонної допомоги, на який ще залишилось фінансування. Кошти на гуманітарну, енергетичну та економічну допомогу вже вичерпались.

Адміністрація Байдена подала запит до Конгресу на затвердження додаткового фінансування для України на 61 мільярд доларів, втім проти цієї ініціативи виступила частина законодавців від Республіканської партії. В обмін на підтримку цього фінансування вони вимагають провести у США міграційну реформу, посиливши контроль за потоком мігрантів на південному кордоні США з Мексикою.

Як відзначає Reuters, імміграція є однією з найбільш суперечливих проблем в американській політиці, і спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

Також не зрозуміло, чи будь-яка угода, досягнута в Сенаті, де більшість голосів мають демократи, отримає підтримку в Палаті представників, де більшість належить республіканцям, а низка ультраправих законодавців виступають проти продовження підтримки оборони України, зауважує Reuters.

Агенція нагадує, що із січня стартує виборчий рік, коли розпочнеться висунення кандидатів у президенти від партій. Також законодавці зіткнуться потребою затвердити державний бюджет на наступний фінансовий рік для уникнення "шатдауну" - часткового припинення роботи уряду. Тому, як вважають оглядачі, з наступного року законодавцям США може бути ще важче знайти згоду щодо суперечливих законопроєктів.

У статті використано матеріали Reuters