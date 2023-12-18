До кінця місяця США оголосять новий пакет допомоги Україні. Останній із наявного фінансування - Білий дім

Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який лишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. Про це повідомив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні”, - сказав Кірбі, і додав, що після цього “у нас більше не буде повноважень щодо поповнення, нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань”.

“Україна все ще потребує нашої допомоги, і Конгресу вже давно пора перейти до дій, піднятися за свободу та демократію, на захист наших власних інтересів національної безпеки, про які тут йдеться”, - наголосив представник Білого дому.

Кірбі не відповів на питання, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги і яким буде обсяг пакету: “У нас вистачає на один хороший пакет [допомоги], що саме в ньому буде і яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати”.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США також повідомив, що президент США Джо Байден залучений до переговорів у Конгресі щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки південного кордону США.

“Як сказав президент, важливо рухатися вперед. Він готовий щиро вести переговори, готовий йти на компроміси як у питанні політики, так і в питанні безпеки кордону”, - сказав Кірбі.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що контролер Пентагону Майкл Маккорд надіслав листа Конгресу 15 грудня, де заявив, що Міністерство оборони США витратить останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були зняті з озброєння і відправлені в Україну.

"Після того, як ці кошти будуть використані, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для допомоги Україні у сфері безпеки", – написав посадовець оборонного відомства США до глав комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату США.

Як повідомляв Голос Америки, Палата представників США залишила Вашингтон минулого тижня, не домовившись про підтримку України під час війни, але учасники переговорів у Сенаті та адміністрація президента США Джо Байдена все ще намагаються досягти компромісу щодо безпеки кордону, щоб вийти з глухого кута до кінця року.