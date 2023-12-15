Палата представників США пішла на канікули без домовленості щодо України, але Сенат працюватиме наступного тижня

ВАШИНГТОН (AP) — Палата представників Конгресу США залишила Вашингтон у четвер не домовившись про підтримку України під час війни, але учасники переговорів у Сенаті та адміністрація президента США Джо Байдена все ще намагаються досягти компромісу щодо безпеки кордону, щоб вийти з глухого кута до кінця року.



Сенат планує повернутися до роботи наступного тижня в надії ухвалити пакет допомоги на майже 110 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших держав національної безпеки та завершити угоду про встановлення нових правил розгляду справ про надання притулку на кордоні США.

Але про повернення до роботи Палати представників поки не йдеться.



"Ми дуже наполегливо працюємо, — сказав наприкінці дня лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. — Це непросто, але ми наполегливо працюємо".



Якщо законодавці не розв'яжуть питання до свят, це означатиме, що адміністрація Байдена зіткнеться зі скороченням коштів для України. Військова допомога є життєво важливою для захисту України від вторгнення Росії, але російський президент Володимир Путін в четвер знову підтвердив свої цілі у війні.



Дати відсіч Росії було однією з головних цілей зовнішньої політики Байдена. Але президент-демократ стикається з жорсткою опозицією з боку республіканців у Конгресі — як консерваторів-популістів, які більше не хочуть фінансувати майже дворічний конфлікт, так і сенаторів від Республіканської партії, які були традиційними союзниками в обороні України, але наполягають на тому, щоб США також скорочували кількість мігрантів, які прибувають на кордон США з Мексикою.



Найвищі посадовці адміністрації, включно з керівником апарату Білого дому Джеффом Зіентсом і директором із законодавчих питань адміністрації Шуванзою Гофф, зустрілися з представниками Сенату на переговорах у четвер увечері.

За словами офіційного представника Білого дому, Зіентс зустрічався з Шумером, щоб підкреслити заклик президента знайти рішення щодо політики та фінансування на кордоні. Третій день міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас веде перемовини в Капітолії.



"Ми всі повернемося завтра, — сказала учасниця переговорів, сенаторка Кірстен Сінема, після завершення зустрічі. — Завтра потрібно зробити багато".



Шумер, демократ, переніс засідання Сенату на понеділок, щоб дати більше часу учасникам переговорів, і сказав, що наполягатиме на голосуванні Сенату щодо пакету фінансування України наступного тижня.



У попередній промові в Сенаті Шумер сказав, що "Путін висміює нашу рішучість", через позицію Конгресу. Він назвав рішення, з якими зіткнулися законодавці, потенційним поворотним моментом історії: "Для України, Америки, західної демократії на кону стоїть надто багато, щоб кинути рушник прямо зараз".

Але Палата представників завершила роботу та пішла на канікули, а спікер-республіканець Майк Джонсон не виявив жодних ознак того, що конгресмени повернуться до роботи перед другою половиною січня.



Насправді офіс Джонсона розіслав уривок з інтерв’ю Зеленського, в якому йдеться, що допомога може почекати до нового року.



Республіканці в Сенаті також висловили сумнів, що цього року залишився час як для досягнення угоди, так і для написання тексту закону, а сенатор від Огайо Дж. Д. Венс заявив, що республіканці "повстануть", якщо їх змусять швидко проголосувати.



Очікується, що основна група учасників переговорів у Сенаті та представників адміністрації Байдена працюватиме протягом вихідних над переліком пріоритетів, спрямованих на скорочення кількості мігрантів, які звертаються за притулком на кордоні США.



"Ми досягаємо прогресу, сьогодні я відчуваю себе впевненіше, ніж учора", — сказала Associated Press Сінема, незалежна конгресвумен від штату Аризона, яка часто відіграє важливу роль в досягненні домовленостей у Сенаті.



Зіткнувшись з історичною кількістю мігрантів на кордоні США з Мексикою, Білий дім домовився про зміну закону, який дозволить службовцям внутрішньої безпеки забороняти мігрантам подавати заявки на надання притулку, якщо загальна кількість перетинів перевищує певну кількість.

Учасники переговорів також розглянули кілька інших стратегій, схожих на ті, що проводилися за часів адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа, включаючи затримання людей, які звертаються за притулком на кордоні та надання загальнодержавних повноважень швидко видаляти мігрантів, які перебувають у США менше двох років.



Сінема відмовилася обговорювати деталі переговорів, але сказала, що її метою було розробити пакет, який містив би політику та фінансування для "створення впорядкованого, безпечного, надійного та гуманного процесу" для притулку або імміграції з "інших законних причин". Вона додала, що учасники переговорів розуміють, що втратять підтримку як консерваторів, так і прогресивного крила, але вони прагнули прийняти пакет у Сенаті більшістю обох партій.



"Ймовірно, знайдуться люди на краях політичного спектра, які не задоволені рішенням, яке забезпечує безпеку нашого кордону, наводить порядок і є гуманним", – сказала Сінема.



Одним із суперечливих моментів у переговорах стало те, що Білий дім не погоджується на вимогу республіканців згорнути гуманітарну програму умовно-дострокового звільнення (гуманітарного паролю), яка дозволила десяткам тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели потрапити до США, за словами кількох людей, знайомих з переговорами.



Тим не менш, прихильників імміграції занепокоїли поступки Білого дому на переговорах.

Сенатор Алекс Паділья, демократ від Каліфорнії, який очолив опір Сенату цим планам, сказав, що він закликав Байдена "бути обережним, оскільки республіканці відверто прагнуть затягнути нас на територію шкідливої політики".



Конгрес десятиліттями намагався досягти згоди щодо прикордонної та імміграційної політики, але республіканці стверджують, що адміністрація Байдена відкрила двері для політичних переговорів, включивши фінансування, пов’язане з кордоном, у пакет національної безпеки та відкрито закликаючи Конгрес розпочати реформи.



Але складний і суперечливий характер цього питання спонукав багатьох сенаторів від Республіканської партії зробити висновок, що цього року не буде угоди щодо допомоги Україні, навіть якщо вони пообіцяли довести, що Путін неправий, сумніваючись у підтримці України з боку США.



"Іноді демократії потребують трохи більше часу, але рішучість справжня", — сказав сенатор-республіканець Майк Раундс.



Деякі демократи стурбовані тим, що безвихідна ситуація з фінансуванням упродовж тижнів може призвести до краху угоди.



"Дії говорять голосніше, ніж слова", — сказав сенатор Майкл Беннет від Колорадо.