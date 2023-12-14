Чого вимагають республіканці щодо імміграційної політики, і на які компроміси можуть піти демократи

Цими днями адміністрація президента США Джо Байдена активізувала свою взаємодію з законодавцями у переговорах щодо можливих змін імміграційної політики, зокрема зміцнення безпеки південного кордону США.

Цього тижня міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас спілкувався з перемовниками в Сенаті, повідомляє CBS News з посиланням на поінформовані джерела.

Як повідомляв Голос Америки, республіканці вимагають включити значні зміни до імміграційних правил США, зокрема щодо прийому біженців та надання так званого "гуманітарного паролю" до законопроєкту про додаткову допомогу Україні.

Під час пресконференції в Білому домі у вівторок президент Байден сказав, що його команда «працює з демократами та республіканцями в Сенаті, щоб спробувати знайти двопартійний компроміс щодо змін у політиці, щоб виділити ресурси, необхідні для охорони кордонів».

Повернення до указів Трампа?

Білий дім також заявив, що розгляне надання повноважень прикордонним службам швидко видворяти іммігрантів на кордоні без розгляду їхніх заявок про надання притулку, – цитує сенатора-республіканця Тома Тілліса видання The New York Times.

Цей захід фактично відродить указ за президентства Дональда Трампа Title 42 та дозволить призупинити чинність закону США про надання притулку.

Адміністрація, як повідомляє CBS News, також може підтримати на загальнодержавному рівні надання імміграційним службам повноваження депортувати іммігрантів без судових засідань, якщо вони не просять притулку або не пройдуть первинну співбесіду щодо надання притулку.

Наразі такі повноваження прикордонні служби мають лише в прикордонному регіоні. Крім того, кажуть джерела CBS News, Білий дім готовий дозволити обов’язкове затримання категорії іммігрантів, яким дозволено в’їхати в країну, поки триває розгляд їхніх справ.

Представники адміністрації та деякі демократи в Сенаті також раніше висловлювали готовність підвищити стандарт перевірки наявності у прохачів притулку побоювання переслідування, яке вони мають довести під час співбесіди, щоб уникнути прискореної депортації.

У своїй заяві представник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес заявив, що адміністрація не має «визначених політичних позицій» на переговорах у Конгресі.

«Білий дім не підписав жодних конкретних політичних пропозицій чи остаточних угод, і звіти, які приписують Білому дому певні політичні позиції, є неточними, — сказав Фернандес Ернандес. – Президент сказав, що він відкритий до компромісу, і ми з нетерпінням чекаємо продовження розмов із представниками Сенату у роботі над двопартійним пакетом».

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відмовилася в середу коментувати конкретні імміграційні пропозиції, які обговорюються під час переговорів. «Ми повинні знайти двопартійний компроміс», – сказала пані Жан-П’єр.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 6 грудня президент Байден назвав кроки, яких вимагають республіканці, "найбільш драконівськими".

"Радикальне крило Республіканської партії в Конгресі не підтримує суттєву допомогу Україні, якщо ми не вдамося до найбільш драконівських дій, щоб не впустити в Америку іммігрантів, щоб будувати стіни тощо", – сказав президент Байден Під час прийому в Бостоні в рамках передвиборчої президентської кампанії.

Демократи називають вимоги щодо кордонів «надмірними»

Відкритість адміністрації до переговорів щодо обмежувальних імміграційних змін з республіканцями викликала гостру критику з боку захисників прав іммігрантів, деяких законодавців, які закликали демократів у Білому домі та Сенаті утриматися від затвердження обмежень на надання притулку.

«Знищення системи надання притулку не виправить південний кордон, – заявила у вівторок конгресвумен-демократка Праміла Джаяпал. – Ми не витрачали роки на боротьбу з цією програмою за часів Трампа, щоб зараз поступитися надмірним вимогам республіканців у Сенаті».

У чому проблема з проханням про притулок?

Критики існуючого механізму надання притулку кажуть, що проблема полягає в тому, що більшість людей не отримують притулку, коли їхня справа нарешті потрапляє до імміграційного суду. Але вони кажуть, що мігранти знають, що якщо вони проситимуть про притулок, їм, по суті, буде дозволено залишатися в Америці роками. Шукачі притулку можуть працювати, одружитися, народити дітей і створити життя.

"Люди не обов’язково приїжджають, щоб подати заяву на надання притулку, а лише для того, щоб отримати доступ до процесу розгляду притулку", — сказав Ендрю Артур, колишній суддя імміграційного суду та співробітник Центру досліджень імміграції, який виступає за зменшення імміграції в США.

Тим часом республіканці в Сенаті кажуть, що бачать прогрес у переговорах щодо потенційних змін політики кордонів, які будуть включені до додаткового пакету витрат, запропонованого Білим домом.

"Це початок, але я вважаю, що найважливіше те, що Білий дім нарешті заручився, і знадобилося багато часу, щоб досягти цього, але вони нарешті це зробили в понеділок, — цитує сенатора Джона Корніна Fox News. – Але, на жаль, ми так запізнилися, і залишилося так мало часу цього року, що непрактично завершувати роботу до кінця року».

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що це "хороша новина", що Білий дім бере участь у переговорах.

Тим часом демократи як у Палаті представників, так і в Сенаті розкритикували пропозиції, критикуючи адміністрацію Байдена за те, що вони вважають поверненням до політики епохи Трампа.

«Це справді ганебно, що президент Байден і його адміністрація розглядають можливість здати іммігрантів і шукачів притулку, щоб заспокоїти крайніх республіканців, які ставлять під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших союзників лише для того, щоб отримати політичні бали», – йдеться у заяві сенатора-демократа Боба Менендеса.

Четвер – останній день сесії Конгресу. До роботи законодавці повертаються у другий тиждень січня.