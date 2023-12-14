Радник з нацбезпеки США обговорить питання захисту палестинських цивільних під час візиту до Ізраїлю

Ізраїльські сили завдали нових авіаударів у Смузі Гази у четвер, 14 грудня, перед візитом до Ізраїлю радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, який планує обговорити наступний етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу та зусилля щодо кращого захисту палестинських цивільних осіб у зоні бойових дій.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив журналістам, що перебуваючи у четвер і п'ятницю в Ізраїлі Салліван планує обговорити зусилля Ізраїлю, щоб "бути більш хірургічними та точнішими" у військових операціях.

“Це наша мета, й ізраїльтяни кажуть, що це їхня мета, але саме результати мають значення”, — заявив Кірбі.

Салліван також планує обговорити заклики США до Ізраїлю дозволити, щоб гуманітарна допомога потрапляла до Гази через контрольно-пропускний пункт Керем Шалом. Це розширить поточні потоки допомоги, які наразі надходять лише через пункт пропуску Рафа. Цього тижня Ізраїль почав перевірку вантажів з допомогою в Керем Шалом, однак ці вантажі все ще повинні доправлятися через пункт Рафа.

Салліван спершу зупинився в Саудівській Аравії, де, згідно з заявою Білого дому у четвер, він зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом та обговорив “зусилля зі створення нових умов для міцного та сталого миру між ізраїльтянами та палестинцями” та роботу над збільшенням потоку гуманітарної допомоги в Газу.

Продовжуючи висловлювати з боку США підтримку Ізраїлю та його військовій відповіді на смертоносний напад ХАМАС на Ізраїль два місяці тому, президент США Джо Байден та інші офіційні особи також останнім часом висловлювали стурбованість кількістю жертв серед цивільного населення у Смузі Гази.

За даними Міністерства охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, понад 18 600 людей, близько 70% з яких - жінки та діти, загинули в Газі за час війни. Під час нападу 7 жовтня на Ізраїль бойовики ХАМАСу, визнаного США та ЄС терористичним угрупованням, убили 1200 людей і взяли в заручники понад 200 осіб.

“Наша підтримка Ізраїлю не зменшилася, але у нас були занепокоєння, і ми висловлювали ці занепокоєння щодо здійснення цієї військової кампанії, навіть визнаючи, що саме ХАМАС розпочав це, і саме ХАМАС це продовжує”, — сказав Кірбі.

Ізраїль виправдовує свою тактику, заявляючи, що вживає заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення, наприклад, наказуючи людям евакуюватися з районів, де Ізраїль планує проводити військові операції. Збройні сили Ізраїлю також звинуватили ХАМАС у навмисному веденні бойових операцій у населених районах.

“Як військові, віддані міжнародному праву та моральному кодексу поведінки, ми витрачаємо величезні ресурси на мінімізацію шкоди цивільним особам, яких ХАМАС змусив виконувати роль живого щита. Ми ведемо війну проти ХАМАСу, а не проти народу Гази”, - сказала майор Керен Хаджіофф під час брифінгу Армії оборони Ізраїлю.

Агентство ООН у справах палестинських біженців стверджує, що майже 1,9 мільйона людей, що становить близько 85% населення Смуги Гази, були вимушені залишити свої домівки, причому понад 1,1 мільйона осіб зараз зареєстровані в притулках агентства в центральній і південній частині Гази. Агентство повідомило, що в середньому притулки зараз вміщують у дев'ять разів більше людей, ніж дозволяє їхня запланована місткість.

Війна та ізраїльські накази про евакуацію штовхають палестинців все далі й далі на південь, і оскільки бойові дії перемістилися на південь порівняно з початковими операціями у місті Газа, гуманітарні працівники за великим рахунком були позбавлені можливості досягти районів на півночі.

Управління ООН з координації гуманітарних питань заявило, що здійснює лише “обмежений розподіл допомоги” в губернаторстві Рафа.

“Великі натовпи чекають годинами навколо центрів розподілу допомоги, відчайдушно потребуючи їжі, води, притулку, медичних послуг та захисту”, – йдеться у повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних питань від 12 грудня. “Без достатньої кількості вбиралень, поширена дефекація просто неба, що збільшує занепокоєння щодо подальшого поширення хвороб, особливо під час дощів і пов’язаних з ними повеней”.

Війна також спровокувала збільшення напруженості в регіоні, в результаті чого хусити в Ємені, підтримувані Іраном, здійснили декілька повітряних нападів на кораблі в Червоному морі.

У четвер, 14 грудня, хуситські сили даремно намагалися вдертися на борт танкера під прапором Маршаллових Островів Motor Vessel Ardmore Encounter, йдеться в заяві Центрального командування США. Потім війська хуситів у Ємені випустили дві ракети по танкеру, однак жодна з них не досягла цілі.

Американський ракетний есмінець відповів на сигнал лиха з танкера та збив безпілотник, який прямував до танкера після того, як його запустили з території, контрольованої хуситами, повідомило Центральне командування США.

Американські заручники

Президент Байден зустрівся у вівторок у Вашингтоні з приблизно десятьма членами родин восьми американських заручників, яких, за даними США, утримують бойовики ХАМАС у Газі. Це була перша особиста зустріч президента із родичами заручників.

“Ми дедалі більше переконані у нашому баченні та вірі, що у Вашингтоні чи Білому домі ми не можемо мати кращого друга, ніж сам президент Байден та його адміністрація”, — сказав Джонатан Декель-Чен, батько заручника Сагуї Декель-Чена, тримаючи фотографію усміхненого молодого чоловіка з написом “Негайно поверніть його додому!”

“Ми не зупинимося, доки не повернемо додому всіх американців, яких утримують у заручниках”, — заявила після зустрічі прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми любимо різдвяне диво”, — сказала Ліз Хірш Нафталі, двоюрідна тітка 4-річної звільненої заручниці Ебігейл Мор Едан. “Ми хотіли б, щоб усі наші близькі повернулися та були з нами на Різдво”.