Кірбі: американські розвідники не знали про план ХАМАСу напасти на Ізраїль

Американські розвідники не знали про план ХАМАС атакувати Ізраїль попри повідомлення у медіа, що Тель-Авів міг знати про наміри бойовиків. Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в ефірі NBC News.

Газета New York Times, посилаючись на документи, електронні листи та інтерв'ю, нещодавно повідомила, що ізраїльські посадовці отримали доступ до планів ХАМАСу, визнаного у США та інших країнах терористичним угрупованням, про напад 7 жовтня більш ніж за рік до того, як це сталося. Видання повідомило, що документ був розповсюджений серед ізраїльських військових і розвідників, але експерти відкинули цей план, вважаючи його надто складним для ХАМАСу. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Нетаньяху вже досить відверто.. називав це.. провалом з їхнього боку

В інтерв'ю у програмі Meet the Press ведуча запитала Кірбі, чи у США знали про ці ймовірні плани, підкреслюючи значні зв'язки між ізраїльськими та американськими розвідниками. Посадовець відповів: "Розвідувальна спільнота вказала, що вони не мали доступу до цього документа. Наразі немає жодних ознак того, що вони мали будь-який доступ до цього документа раніше".

Відповідаючи на запитання, чи було це провалом з боку ізраїльської та американської розвідок, Кірбі сказав: "Я думаю, що для Ізраїлю буде час і місце для виконання такої розслідувальної роботи".

"Я маю на увазі, що [ізраїльський] прем'єр-міністр Нетаньягу вже досить відверто говорив про це і називав це, знаєте, провалом з їхнього боку, – сказав він. - Однак зараз необхідно зосередитися на тому, щоб переконатися, що вони можуть усунути цю справді геноцидну загрозу ізраїльському народу".

Жертви серед цивільних у Газі

Після тимчасового припинення вогню для обміну полоненими й провалу переговорів між сторонами Ізраїль продовжив свою операцію проти ХАМАСу. За даними представників охорони здоров'я Гази, що контролюється ХАМАСом, понад 15 тисяч людей у секторі Газа були вбиті, а близько 2 мільйонів були змушені залишити домівки. Внаслідок атаки бойовиків проти ізраїльтян 7 жовтня загинули понад 1200 людей, понад 200 були викрадені, й близько 140 осіб все ще перебувають у полоні.

Ми збираємося продовжувати підтримувати Ізраїль у їхньому переслідуванні ХАМАСу

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що ізраїльський уряд погодився на "чіткий план" щодо запобігання загибелі цивільного населення перед тим, як продовжити атаку на південь Гази. На прохання уточнити деталі цього плану, Кірбі сказав, що Ізраїль погоджується, що "зменшення кількості жертв серед цивільного населення та, відверто кажучи, мінімізація шкоди цивільній інфраструктурі є важливими для них".

Відповідаючи на запитання, чи будуть для Ізраїлю наслідки, якщо у США відчують, що ізраїльська армія не дотримується конкретного плану щодо захисту цивільних, Кірбі сказав: "Ми збираємося продовжувати підтримувати Ізраїль у їхньому переслідуванні ХАМАСу - безпекова допомога продовжує надходити. Це не зміниться". "Ми також зробимо все можливе, щоб переконатися, що вони належним чином враховують цивільне населення та мінімізують збитки та жертви, наскільки це можливо", - додав Кірбі.

Нині в ефірі іншого американського телеканалу CBS ведуча також запитувала Кірбі про те, чи є для США "червоні лінії" в питанні допомоги Ізраїлю - з огляду на цивільні жертви в Газі. "Все, що ми робимо для іноземних військових, у тому числі Ізраїлю, коли надаємо їм безпекову допомогу, ми очікуємо, що ця безпекова допомога буде використана відповідно до закону про збройний конфлікт, закони війни, і ми знаходимося в постійному контакті з нашими ізраїльськими колегами щодо того, як вони проводять ці операції", - відповів Кірбі.

ХАМАС навмисно ховається в житлових будинках, лікарнях і школах

Ведуча уточнила, що за повідомленнями в американських медіа, США передають Ізраїлю бомби вагою в тонну, "що руйнують бункери", й запитала, чи мають ці "червоні лінії" бути чіткішими. Представник Ради нацбезпеки США відповів, що "ХАМАС навмисно ховається в житлових будинках, лікарнях і школах... підставляючи цивільних на лінію вогню, і те, що Ізраїль намагається зробити, це вивести їх з лінії вогню." "Отже, це додатковий тягар, який несе Ізраїль як сучасна армія, ми це визнаємо, але це також дуже важкий тягар і перешкода, яку вони повинні подолати", - додав він.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує "замінити тактичну перемогу стратегічною поразкою" у війні з ХАМАСом, якщо не захистить цивільне населення Смуги Гази.