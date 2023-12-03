Остін закликав Ізраїль захистити мирне населення Смуги Гази

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує "замінити тактичну перемогу стратегічною поразкою" у війні з ХАМАСом, якщо не захистить цивільне населення Смуги Гази, повідомляє агентство Bloomberg.

"Я особисто спонукав ізраїльських лідерів уникати жертв серед цивільного населення, уникати безвідповідальної риторики та запобігати насильству з боку поселенців на Західному березі", — сказав Остін у промові на Форумі національної оборони Рейгана в Симі-Веллі, штат Каліфорнія.

Під час поїздки до Ізраїлю цього тижня державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що обговорив з ізраїльським керівництвом деталі поточного планування Ізраїлю. "Я наголосив на тому, що для Сполучених Штатів необхідно, щоб масові втрати цивільного населення та переміщення таких масштабів, як ми спостерігали на півночі Гази, не повторилися на півдні", - заявив під час пресконференції в Тель-Авіві Ентоні Блінкен.

У Каліфорнії Остін згадав свій особистий бойовий досвід, щоб довести свою позицію.

"Я дещо навчився про війну в містах під час бойових дій в Іраку, - сказав він. - Як і ХАМАС, ІДІЛ була глибоко вкорінена в міських районах. І міжнародна коаліція проти ІДІЛ наполегливо працювала, щоб захистити цивільне населення та створити гуманітарні коридори".

"Урок полягає не в тому, що ви можете перемогти у війні в містах, захищаючи цивільних. Урок полягає в тому, що перемогти у війні в містах можна, лише захищаючи цивільне населення, - сказав він. - У такій боротьбі центром тяжіння є мирне населення. І якщо ви заженете їх в обійми ворога, ви заміните тактичну перемогу стратегічною поразкою".

Як повідомляв раніше Голос Америки, Остін наголосив, що захист палестинських мирних жителів у Газі є як моральним обов’язком, так і стратегічним імперативом.

"Тут має бути рішення про дві держави, – сказав Остін. – Має бути нація для єврейського народу, а також має бути нація для палестинців. І ці дві нації повинні діяти як добрі сусіди".

На його думку, рішення про створення двох держав залишається "єдиним життєздатним виходом із цього трагічного конфлікту, який коли-небудь пропонувався".