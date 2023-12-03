Столтенберг: союзники мають підтримувати Україну "у хороші й погані часи"

Західні союзники мусять підтримувати Україну "у хороші й погані часи", й мають бути готові також і "до поганих новин" з лінії фронту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому калану ARD.

"Якщо президент Путін переможе, це буде трагедія для України, але і для нас це буде небезпечно, перемога України - в наших інтересах", - повторив генсек свою тезу.

Відповідаючи на запитання про результати контрнаступу ЗСУ, він зауважив, що "перебіг війни складно спланувати" і що ця війна - війна "на виснаження, за ефективність, за логістику". "Єдине, що ми знаємо напевно: що більше ми підтримуємо Україну, то швидше може закінчитись ця війна", - сказав він.

Генсек альянсу зауважив, що сили оборони України завдали значних втрат російській армії, зокрема завдяки ударам по Чорноморському флоту РФ, що уможливлює експорт українського збіжжя: "Це великі перемоги, навіть попри те, що Україна не змогла зсунути лінію фронту".

Також Столтенберг визнав проблему у виробництві боєприпасів і озброєнь в країнах Європи для допомоги Києву й закликав держави НАТО подолати національні інтереси європейської оборонної промисловості, адже йдеться про колективний безпековий інтерес усіх держав Заходу. За його словами, варто запобігти тому, щоб підвищений попит на боєприпаси призвів до зростання цін, а натомість він закликав потрібно збільшувати пропозицію.

Як повідомляв Голос Америки, напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США із партнерами та союзниками працюють над тим, щоб допомогти Україні "побудувати майбутню силу, яка зможе відбити ще більше злих намірів Росії у прийдешні роки".

"Ми переживаємо складні часи", – сказав Остін на Форумі національної оборони у Каліфорнії. Він заявив, що світ потребує лідерства США, закликав країну не вдаватися до ізоляціонізму, прихильники якого, за його словами, є "у кожному поколінні" американців, оскільки переконаний: "США не повинні відмовлятися від лідерства та прийняття рішень".