"Те, що ми робимо як альянс НАТО, - важливіше ніж будь-коли" - Блінкен і Столтенберг про підтримку України

Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах й тяжких боїв на фронті - серед головних тем засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. На цьому у своїх вступних заявах на відкритті саміту наголосили державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо продовження російських атак, посилення боїв на лінії фронту, а це лише підкреслює важливість для союзників НАТО продовжувати підтримувати Україну", - зауважив генсек Альянсу.

це спільні зусилля США, Канади та європейських союзників

Столтенберг також подякував США за лідерство у допомозі Києву із постачаннями зброї та іншої допомоги. "Але дозвольте мені підкреслити, що це спільні зусилля США, Канади та європейських союзників. І європейські союзники надають майже 50% від усієї військової допомоги. Ми дійсно робимо це разом як союзники по обидва боки Атлантичного океану", - додав він.

Американський головний дипломат своєю чергою зазначив: "Ми чітко підтверджуємо нашу підтримку Україні, що продовжує стикатись із російською агресивною війною".

"Те, що ми робимо як альянс НАТО, - важливіше ніж будь-коли. Як ми побачили за останні три роки, НАТО діє у протистоянні дуже важливим викликам, які стоять перед нами, й ми робимо це разом", - додав Блінкен. Він заявив про важливість зміцнення військового блоку на тлі російської агресії проти України та інших викликів й подякував генсеку НАТО за його лідерство.

Ми чітко підтверджуємо нашу підтримку Україні

"Ми чекатимемо на саміт наступного року у Вашингтоні, де відзначимо 75-ту річницю НАТО, але будемо не лише святкувати річницю, а й продовжувати вести альянс уперед, включаючи зобов'язання, які дають країни задля нашої колективної безпеки", - додав Блінкен.

Також раніше у вівторок Столтенберг закликав країни альянсу зберігати підтримку Києва. "Ми зобов'язані забезпечити Україну необхідною зброєю, - сказав Столтенберг журналістам перед зустрічами з міністрами країн НАТО. - Ми просто повинні триматися курсу. Це також стосується наших інтересів безпеки".

Зараз як США, так і Євросоюз розглядають нові багатомільярдні пакети з фінансування допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Столтенберг підкреслив: "Це буде трагедія для українців, якщо президент Путін переможе, але це буде небезпечно і для нас". "Тоді послання всім авторитарним лідерам – не лише в Москві, а й у Пекіні – полягає в тому, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, вони отримують те, що хочуть", - наголосив генсек альянсу.

Це буде трагедія для українців, якщо президент Путін переможе, але це буде небезпечно і для нас

Говорячи про ситуацію на Близькому Сході, Блінкен і Столтенберг привітали тимчасове припинення вогню у Газі, що допомогло мирним жителям отримати вкрай потрібну гуманітарну допомогу і сприяло звільненню частини заручників ХАМАСу, визнаного у США та інших країнах терористичним угрупованням.

Після Брюсселя Блінкен вирушить до столиці Північної Македонії Скоп'є, Ізраїлю, Західного берега Йордану і Дубаю. Під час своїх зустрічей на Близькому Сході держсекретар наголошуватиме на необхідності підтримувати збільшення потоку гуманітарної допомоги в Газу, забезпечити звільнення всіх заручників і покращити захист цивільного населення в Газі, повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.

Також держсекретар обговорить із партнерами в регіоні принципи, які він виклав у Токіо щодо майбутнього Гази та необхідності створення незалежної палестинської держави. Він продовжить зусилля щодо запобігання поширенню конфлікту, а також відвідає заходи на COP28, кажуть у Держдепі.

У статті використано матеріали Reuters.