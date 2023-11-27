Ізраїль та ХАМАС погодились продовжити перемирʼя на два дні

Уряд Катару оголосив, що Ізраїль і ХАМАС у понеділок, 27 листопада, досягли домовленості про продовження режиму припинення вогню в Газі ще на два дні, при цьому ХАМАС звільнить більше заручників, а Ізраїль звільнить більше палестинських в’язнів.

Домовленість про продовження тимчасового припинення вогню була досягнута за участі Катару у перемовинах – це відбулось в останній день початкового чотириденного перемир’я. Сполучені Штати, які закликають до перемир'я до тих пір, поки не будуть звільнені заручники, заявили, що вітають продовжене припинення бойових дій.

“Було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я у Смузі Гази ще на два дні”, – заявив речник МЗС Катару у пості на платформі соціальних мереж X.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий продовжити перемир’я у війні з угрупованням ХАМАС для продовження звільнення заручників. У ХАМАСі також висловили готовність продовжити перемир’я.

Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що після припинення дії угоди про перемир’я армія країни повернеться до досягнення своєї мети – знищення ХАМАСу і звільнення всіх заручників. Він заявив у неділю: “Ми продовжимо до кінця — до перемоги”.

Ізраїль заявляв, що припинить свою наземну операцію та повітряні атаки на ХАМАС у Смузі Гази на додатковий один день за кожні 10 додаткових заручників, яких ХАМАС звільнить, а також звільнить утричі більше палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях за різні злочини. ХАМАС підтвердив, що погодився на дводенне продовження перемирʼя “на тих самих умовах”.

Загалом за останні чотири дні було звільнено 50 ізраїльських заручників і 150 палестинських ув’язнених.

Коментуючи звільнення 13 заручників у неділю, президент США Джо Байден повідомив, що серед них була чотирирічна дівчинка Ебігейл, яка має подвійне американсько-ізраїльське громадянство, і батьків якої вбили члени ХАМАСу під час нападу: “Вона пережила жахливу травму”. Президент також висловив сподівання, що обміни продовжаться в понеділок.

ХАМАС захопив 240 заручників під час нападу 7 жовтня. Як повідомляє AFP, за оцінками ООН, з усього населення Гази, що складає 2,4 мільйона жителів, 1,7 мільйона осіб були вимушено переміщені через бойові дії у регіоні.

Пауза у бойових діях дозволила збільшити надходження необхідної гуманітарної допомоги до Смуги Гази, де, за оцінками ООН, переміщено близько 1,7 мільйона людей.

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