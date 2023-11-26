У Газі триває обмін полоненими, а джерело, близьке до ХАМАСу каже, що угруповання готове продовжити перемир’я

ХАМАС звільнив третю групу заручників у неділю, 26 листопада, включно з чотирирічною дівчинкою, яка має американське громадянство. Натомість Ізраїль звільнив додаткових палестинських в’язнів зі своїх тюрем. Паралельно, за словами джерела, близького до ХАМАСу, угруповання готове продовжити поточне перемир’я з Ізраїлем, яке має збігти у понеділок. Про це повідомляє новинне агентство AFP.

Коментуючи звільнення 13 заручників у неділю, президент США Джо Байден повідомив, що серед них була чотирирічна дівчинка Ебігейл, яка має подвійне американсько-ізраїльське громадянство, і батьків якої вбили члени ХАМАСу під час нападу: “Вона пережила жахливу травму”.

Президент також висловив сподівання, що обміни продовжаться наступного дня.

Відтак, разом з недільними обмінами, загальна кількість звільнених ізраїльтян з п’ятниці до неділі сягнула 39 осіб.

Натомість Ізраїль звільнив 39 палестинських в’язнів у неділю, на додаток до 78 інших палестинців, звільнених з ізраїльських тюрем за останні два дні.

На тлі цих обмінів, ХАМАС сигналізував свою зацікавленість у продовженні перемир’я.

"Хамас повідомив посередникам, що рух опору готовий продовжити поточне перемир'я на два-чотири дні. Опір вважає можливим забезпечити звільнення від 20 до 40 ізраїльських в'язнів", - повідомило AFP джерело, наближене до ХАМАСу, маючи на увазі заручників, яких угруповання захопило під час нападу 7 жовтня.

Як пояснює AFP, за умовами перемир’я, 50 заручників ХАМАСу, повинні бути звільнені протягом чотирьох днів в обмін на 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі. Угода має механізм автоматичного продовження процесу обміну полоненими за умови, що принаймні 10 ізраїльських полонених буде звільнено щодня.

Водночас ізраїльські офіційні особи применшили сподівання на тривале припинення вогню. Прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу заявив у неділю: “Ми продовжимо до кінця - до перемоги”.

Відомо, що ХАМАС захопив 240 заручників під час нападу 7 жовтня. За оцінками ООН, повідомляє AFP, 1,7 мільйона з 2,4 мільйона жителів Гази були вимушено переміщені через бойові дії у смузі.