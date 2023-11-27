Ілон Маск в Ізраїлі

Американський підприємець мільярдер Ілон Маск приїхав в Ізраїль на тлі суперечливих оцінок контрольованої ним мережі X (раніше Twitter) в тому, що називають поширенням антисемітизму й інших проявів ворожнечі та дезінформації в інтернетних соцмедіа.

Перебування Маска в Ізраїлі відбувалося під час припинення вогню у боях ізраїльської армії проти організації Хамас в смузі Газа.

За умовами перемир’я Хамас відпускає деяких заручників захоплених під час небувалого нападу на Ізраїль 7 жовтня.

В межах домовленості ізраїльський уряд також звільнив відповідну кількість палестинських в’язнів.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог повідомив, що на його зустріч з Ілоном Маском були запрошені родичі заручників захоплених Хамасом.

Від ізраїльського президента повідомляли, що провідною темою розмов мала бути «потреба боротьби зі зростанням антисемітизму в інтернеті».

Ілон Маск опинився під хвилею звинувачень в тому, що його нововведення в роботі мережі X призвели до збільшення там ненависництва й брехні.

Маск наголошує, що дотримується принципів свободи слова і відмежувався від антисемітизму, але деякі його кроки викликали гострі зауваження, і нещодавно кілька великих американських компаній припинили рекламу в мережі Х.

Іншим важливим питанням називають домовленість щодо використання в регіоні і зокрема в Газі супутникового інтернетного зв'язку Старлінк від компанії SpaceX.

Минулого місяця на тлі активних бойових дій Маск запропонував використання Старлінку для міжнародних допомогових організацій, які опинилися в смузі Газа без засобів зв’язку.

Тоді ізраїльський міністр зв’язку Шломо Карі відкинув пропозицію, стверджуючи, що Хамас буде використовувати ті можливості для «терористичних дій».



Але 27 листопада Шломо Карі повідомив про домовленість з Ілоном Маском, яка за словами урядовця означає, що «супутникові термінали Старлінк в Ізраїлі можна використовувати лише за згоди ізраїльського міністерства зв’язку, включно зі смугою Газа».

Міністр також підкреслив сподівання, що перебування Маска в Ізраїлі «посилить його зв’язки з єврейським народом».

Міжнародні агенції новин повідомляли, що Маск мав зустрітися з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, і що однією з тем їхніх розмов мали бути питання штучного інтелекту.

Від самого Ілона Маска на початку дня 27 листопада повідомлень про його перебування в Ізраїлі не було, а лише з’явилося багатозначне речення в X: «Дії промовляють гучніше, ніж слова».