Ізраїль звільнив з полону ХАМАСу 4-річну американку. Бойовики вбили її батьків у неї на очах

Ізраїль та ХАМАС, визнаний у США та інших країнах терористичним угрупованням, провели обмін третьої групи заручників. Серед 17 звільнених - 13 ізраїльтяни, зокрема 4-річна Ебігейл Мор Едан, яка також має американське громадянство.

Президент США Джо Байден заявив: "Два дні тому одній із наших співвітчизниць, американці, дівчинці, на ім'я Ебігейл, виповнилося чотири роки. Вона відсвяткувала свій день народження, той день народження і провела принаймні 50 днів до цього, бувши заручницею ХАМАСу. Сьогодні вона вільна, а Джилл і я разом із багатьма американцями молимося за те, щоб з нею все було добре. Вона вільна і зараз в Ізраїлі".

Родичі дівчинки розповіли, що думали, що дівчинка загинула під час нападу ХАМАСу 7 жовтня. Тоді бойовики увірвались до їхнього будинку і вбили матір Ебігейл на її очах та на очах її шести і десятирічних брата й сестри. Після того Ебігейл вибігла на вулицю до свого батька, який підхопив її на руки й у той момент він був "застрелений, тримаючи її". Брат і сестра дівчинки пережили напад, зачинившись у шафі на 14 годин, а Ебігейл забрали у полон.

Байден підкреслив, що його адміністрація продовжує працювати над тим, щоб були звільнені всі американці та інші заручники ХАМАСу, і також щоб до Гази надходило більше гуманітарної допомоги.

Крім того, нині бойовики відпустили з полону трьох громадян Таїланду й одного громадянина Росії. В обмін Ізраїль відпустив 39 палестинських в'язнів.

В межах угоди про обмін, досягнутої за посередництва США та Катару, Ізраїль і ХАМАС тимчасово зупинили бойові дії у Газі операцію проти угруповання, розпочату у відповідь на атаку бойовиків 7 жовтня, внаслідок якого були вбиті понад 1200 людей, а понад 300 - опинились у заручниках. Як стверджує влада Гази, контрольована ХАМАСом, внаслідок ізраїльської операції загинуло понад 10 тисяч людей.

Напередодні ХАМАС відпустив 13 ізраїльтян і чотирьох тайців, серед яких сім дітей від 3 до 16 років, - в обмін на 39 палестинських в'язнів. За день до того угруповання звільнило 13 ізраїльських заручників, 10 тайців і одного філіппінця.