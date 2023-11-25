ХАМАС відклав друге звільнення ізраїльських заручників. Ізраїль дає час до опівночі, інакше відновить наземну операцію – ЗМІ

Палестинське угруповання ХАМАС відклало запланований на другий раунд звільнення ізраїльських заручників та стверджує, що Ізраїль порушує угоду. Як повідомлялося раніше, обмін заручників, схоплених під час рейду ХАМАСу на палестинських в'язнів в ізраїльських тюрмах було призначено на 16:00 у суботу, 25 листопада.

Ізраїль заявив, що відновить наземні операції, якщо заручники не будуть звільнені до опівночі.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

За інформацією Reuters, ХАМАС відкладає звільнення заручників, доки Ізраїль не пустить вантажівки із гуманітарною допомогою на північ Гази.

Усама Хамдан, представник ХАМАС у Лівані, сказав місцевого телеканалу Al Mayadeen, що призупинення було пов’язане з порушеннями перемир’я з боку Ізраїлю.

Ізраїльський військовий представник натомість заявив французькому телеканалу BFM, що Ізраїль повністю дотримується оголошеного перемир’я.

Раніше 340 вантажівок з гуманітарною допомогою в'їхали на контрольно-пропускний пункт Рафах з боку Єгипту, але поки що не дійшли до Гази, оскільки їх мають обшукати ізраїльські офіційні особи, повідомляє CNN з посиланням на єгипетського посадовця.

Згідно з умовами угоди, якої вдалося досягти за посередництва Катару, загалом 50 ізраїльських заручників мали бути обміняні на 150 палестинських в’язнів протягом чотирьох днів.

Нинішнє перемир’я стало першим припиненням вогню після того, як бійці ХАМАС вторглися на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши 1200 людей і захопивши близько 240 заручників.