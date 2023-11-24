Прем’єр-міністр Ізраїлю підтвердив звільнення перших 13 заручників ХАМАСом

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що 13 ізраїльських заручників були звільнені ХАМАСом на виконання домовленості між цією організацією та Ізраїлем. Про це повідомляють західні ЗМІ.

МЗС Катару повідомило, що 13 заручників – це жінки й діти, викрадені ХАМАСом 7 жовтня під час нападу ХАМАСу на Ізраїль. Вони є частиною групи у мінімум 50 осіб, яких буде звільнено за угодою.

Своєю чергою, Ізраїль звільнить 24 жінки та 15 хлопців-підлітків, яких утримують в ізраїльських військових тюрмах, пишуть ЗМІ з посиланням на палестинського уповноваженого у справах в’язнів.

Звільненню ізраїльтян передувало звільнення 12 громадян Таїланду, яке було підтверджене тайським прем’єр-міністром.

Посадовці Білого дому спостерігають за передачею заручників у режимі реального часу. Офіційні особи США вважають, що успішне звільнення заручників у перший день сприятиме обміну і у наступні дні.

Як повідомляв Голос Америки, чотириденне перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом стартувало о 7 годині ранку за місцевим часом. Очікується, що ХАМАС звільнить десятки заручників, а Ізраїль - 150 ув'язнених палестинців.

Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Гази, повідомив раніше журналістам у Досі речник Маджед Аль-Ансарі.

Відповідно до угоди, 50 жінок і дітей, які були викрадені з Ізраїлю ХАМАСом 7 жовтня, будуть звільнені в обмін на 150 палестинських жінок і неповнолітніх, ув'язнених в Ізраїлі.

"Ми всі сподіваємося, що це перемир'я дасть можливість почати ширшу роботу для досягнення постійного перемир'я", - сказав Аль-Ансарі.

На прохання ізраїльського уряду експерти з питань жорстокого поводження з дітьми з єрусалимського Інституту Харув розробили рекомендації щодо того, як ізраїльські солдати повинні поводитися з неповнолітніми після того, як їх звільнять із Гази.

Ізраїль отримав початковий перелік заручників, які мають бути звільнені з Гази в п'ятницю, повідомили в четвер в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю.

«Відповідні установи перевіряють деталі списку та контактують з усіма сім’ями», – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.

Згідно з угодою, Ізраїль має призупинити атаки на Газу на чотири дні. Крім того, ХАМАС підтвердив у Telegram-каналі, що атаки його сил також призупиняться.