Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом почалось

Чотириденне перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом стартувало о 7 годині ранку за місцевим часом. Очікується, що ХАМАС звільнить десятки заручників, а Ізраїль - 150 ув'язнених палестинців.

Перемир'я передбачає всеосяжне припинення вогню на півночі та півдні Гази, повідомив раніше журналістам у Досі речник Маджед Аль-Ансарі.

Відповідно до угоди, 50 жінок і дітей, які були викрадені з Ізраїлю ХАМАСом 7 жовтня, будуть звільнені в обмін на 150 палестинських жінок і неповнолітніх, ув'язнених в Ізраїлі.

Тринадцять заручників, за домовленістю, мають бути звільнені з Гази в п'ятницю, і додаткові групи заручників будуть звільнені кожного дня припинення вогню.

"Ми всі сподіваємося, що це перемир'я дасть можливість почати ширшу роботу для досягнення постійного перемир'я", - сказав Аль-Ансарі.

На прохання ізраїльського уряду експерти з питань жорстокого поводження з дітьми з єрусалимського Інституту Харув розробили рекомендації щодо того, як ізраїльські солдати повинні поводитися з неповнолітніми після того, як їх звільнять із Гази.

Ізраїль отримав початковий перелік заручників, які мають бути звільнені з Гази в п'ятницю, повідомили в четвер в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю.

«Відповідні установи перевіряють деталі списку та контактують з усіма сім’ями», – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.

Згідно з угодою, Ізраїль має призупинити атаки на Газу на чотири дні. Крім того, ХАМАС підтвердив у Telegram-каналі, що атаки його сил також призупиняться.

Ізраїль заявив, що зупинка бойових дій буде продовжена на додатковий день для кожних 10 додаткових заручників, звільнених ХАМАСом. Речник Катару сказав, що Доха сподівається досягти іншої угоди про звільнення більшої кількості заручників із Гази до четвертого дня перемир’я. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що може допомогти зі звільненням.

Спочатку очікувалося, що 50 заручників будуть звільнені в четвер. Радник Ізраїлю з національної безпеки Цахі Ханегбі заявив ввечері в середу, що переговори тривають і перші заручники, яких утримує ХАМАС у Газі, не будуть звільнені принаймні до п’ятниці.

Єгипет, який також бере участь у переговорах, отримує списки заручників і ув'язнених, які мають бути звільнені, сказав голова державної інформаційної служби Єгипту Діа Рашван. Він закликав обидві сторони дотримуватися угоди.

Ізраїль і ХАМАС заявили, що повернуться до бойових дій після завершення перемир'я.

Речник збройного крила ХАМАСу у четвер закликав до ескалації бойових дій з Ізраїлем.

«Ми закликаємо до ескалації протистояння з окупацією на всьому Західному березі річки Йордан і на всіх фронтах опору», — сказав Абу Убайда, речник Бригад Ізза ель-Діна аль-Кассама, у виступі, який транслював телеканал Al Jazeera.

Збройні сили Ізраїлю заявили в четвер, що вони здійснили повітряні атаки на 300 цілей ХАМАСу за минулий день, включаючи тунелі, склади та протитанкові позиції, які використовували бойовики.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв убезпечити ХАМАС від нападу на Ізраїль у майбутньому. Він сказав на пресконференції ввечері в середу, що після закінчення періоду припинення вогню ізраїльська армія відновить свою кампанію в Газі.

"Я хочу вказати чітко. Війна триває. Війна триває. Ми будемо продовжувати її, доки не досягнемо всіх наших цілей", - сказав Нетаньягу.

Ізраїль розпочав військову кампанію зі знищення ХАМАСу після того, як група, яку США вважають терористичною, здійснила напад 7 жовтня. Ізраїль заявив, що того дня було вбито 1200 людей і близько 240 заручників забрали до Гази.

Ізраїль оголосив у четвер, що затримав керівника лікарні Шифа в Секторі Гази для допиту щодо його ролі в тому, що лікарня, за даними Ізраїлю, використовувалася ХАМАСом як командний центр.

Міжнародну спільноту непокоять атаки на лікарні Гази. Лікарні на півночі Гази більше не працюють, повідомило міністерство охорони здоров’я території.

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що понад 13 300 палестинців, у тому числі щонайменше 5 000 дітей, були вбиті під час військового наступу Ізраїлю в Секторі Газа.

Міністерство юстиції Ізраїлю опублікувало список із 300 ув'язнених, які можуть бути звільнені в рамках угоди. Це, переважно, підлітки, затримані минулого року за кидання каміння та інші дрібні правопорушення. Відповідно до ізраїльського законодавства, громадськість має 24 години, щоб заперечити проти будь-якого звільнення.

Ізраїльські військові кажуть, що з початку війни затримали понад 1850 палестинців на Західному березі річки Йордан, переважно підозрюваних у членстві в ХАМАСі. Понад 200 палестинців були вбиті там, головним чином в бойових зіткненнях під час рейдів військових. Також почастішали напади єврейських поселенців.

Пауза у бойових діях також дозволить надіслати більше гуманітарної допомоги палестинцям у Газі. Така допомога була різко обмежена після початку бойових дій.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що в середу до палестинського анклаву прибуло 80 вантажівок. Загальна кількість за минулий місяць склала 1479 вантажівок допомоги. Агентство повідомило, що в середньому 10 000 вантажівок комерційних і гуманітарних товарів щомісяця надходили до Гази до початку конфлікту.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що понад 1,7 мільйона людей були переміщені в Газі, у тому числі 945 000 людей перебувають у надлишкових притулках ООН.

Кореспондент «Голосу Америки» Наташа Мозгова брала участь в написанні цієї статті з Ізраїлю. Певна інформація для цієї статті надійшла від The Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.