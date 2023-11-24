Байден привітав звільнення заручників у Газі й наголосив на "дводержавному рішенні" для ізраїльтян та палестинців

Президент Байден на брифінгу для преси 24 листопада позитивно оцінив початок звільнення заручників, яких ХАМАС утримував у Смузі Гази, й запровадження режиму припинення вогню на 4 дні.

“Сьогодні ми можемо бути вдячні за те, що сім’ї … возз’єдналися з коханими людьми, які були в заручниках понад 50 днів. Починаючи з цього ранку, відповідно до угоди, досягнутої широкою дипломатичною діяльністю США, включаючи численні дзвінки, які я зробив з Овального кабінету лідерам у всьому регіоні, бої в Газі припиняться на 4 дні. Ця угода також побудована таким чином, щоб дозволити продовжити паузу для звільнення понад 50 заручників. Це наша ціль. Сьогодні вранці я спілкувався зі своєю командою, коли ми почали перші важкі дні реалізації цієї угоди. Це лише початок. Але поки що все пройшло добре”, - заявив президент.

Байден додав, що він неодноразово закликав до запровадження гуманітарних пауз у військових діях з метою сприяння звільненню заручників, а також зауважив, що сьогоднішнє звільнення 13 ізраїльтян та 12 тайців є лише початком, й більше заручників буде звільнено наступними днями.

“Протягом наступних кількох днів ми очікуємо, що десятки заручників будуть повернуті до їхніх родин”, - сказав Байден.

Президент також наголосив на тому, що США пам’ятають про заручників, яких ще утримують, й домагатимуться їхнього звільнення. За його словами, наразі відомо про двох жінок і одну дитину, які є громадянами США, і є серед зниклих безвісти.

Байден зазначив, що залишається у постійному контакті з лідерами регіону з метою забезпечення виконання угоди про звільнення заручників, в той час, як пауза у військових діях надасть можливість доставити більше необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази й забезпечити гуманітарні потреби населення, водночас не дозволивши ХАМАСу заволодіти допомогою.

Окрему увагу Байден звернув на те, що має бути "дводержавне рішення" для ізраїльтян та палестинців, щоб вони могли співіснувати у свободі й гідності. На думку Байдена, ХАМАС боїться такого мирного співіснування найбільше, адже це загрожуватиме існуванню самого ХАМАСу.

“Дивлячись у майбутнє, ми повинні покласти край цьому циклу насильства на Близькому Сході. Нам потрібно відновити нашу рішучість досягти цього дводержавного рішення, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити пліч-о-пліч у дводержавному рішенні з рівною мірою свободи та гідності. Дві держави для двох народів”, - заявив Байден.

Президент також подякував еміру Катару, президенту Єгипту та прем’єр-міністру Ізраїля за партнерство у досягненні угоди й лідерство у її втіленні.

Як повідомляв Голос Америки, 24 листопада ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників на виконання домовленості з Ізраїлем. МЗС Катару повідомило, що звільнені жінки й діти, викрадені ХАМАСом 7 жовтня під час нападу на Ізраїль. Вони є частиною групи у мінімум 50 осіб, яких буде звільнено за угодою.

Своєю чергою, Ізраїль має звільнити 24 жінки та 15 хлопців-підлітків, яких утримують в ізраїльських військових тюрмах, пишуть ЗМІ з посиланням на палестинського уповноваженого у справах в’язнів.