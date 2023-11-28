На посаду генерального секретаря НАТО претендують: Каллас, Рютте, Карінш…

Чільних урядовців Нідерландів, Естонії та Латвії зараз називають серед провідних претендентів на посаду генерального секретаря НАТО, коли 1 жовтня 2024 року вибіжить вже двічі продовжений термін Єнса Столтенберґа.

Новий найвищий посадовець в Альянсі має бути затверджений на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року, але дипломатичні консультації у розпалі вже зараз.

Раніше про зацікавлення посадою натякав нещодавній британський міністр оборони Бен Воллес і потенційним претендентом вважали іншого британця - колишнього прем’єр-міністра Девіда Камерона.

Натомість впродовж осені в центрі уваги опинилася очільниця уряду Естонії Кая Каллас, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а також про наміри заявив чинний міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Наступні місяці можуть виявити й інші імена, але деякі коментатори вважають, що великі шанси має нідерландський політик, який зараз виконує обов’язки керівника уряду, поки в його країні тривають коаліційні переговори про його наступника.

Будь-який новий генеральний секретар, який захищатиме інтереси України і буде мобілізувати Альянс нам на допомогу, буде найкращим.

Нідерланди на чолі з Марком Рютте взяли на себе провідну роль у допомозі Україні, надавши серед іншого танки, самохідну артилерію і протиракетну зброю, а також, взявши на себе провідну роль у так званій «Коаліції F-16» для озброєння української армії бойовими літаками західного виробництва.

Рютте, якому 56 років, сказав нещодавно нідерландському радіо, що зацікавлений посадою генерального секретаря НАТО, але також припустив, що в тому кріслі може опинитися інша людина і зауважив, що досі там ще ніколи не було жінки.

46-річна Кая Каллас, підтвердила нещодавно, перебуваючи у Вашингтоні, що вона погодилася б з пропозицією.

Також у листопаді речниця латвійського міністра закордонних справ Кріш’яніса Каріньша повідомила, що «він готовий долучитися до змагання».

В офіційній заяві сказано, що 58-річний політик «запропонував би альянсу свій керівний досвід прем’єр-міністра, чітке розуміння російської загрози, міцну позицію щодо України і підтверджену здатність розбудовувача міжнародного консенсусу».

Представниця України при НАТО Наталія Галібаренко під час конференції з питань оборони в Брюсселі 21 листопада сказала, що бажає бачити керівником альянсу когось з країн Східної Європи, які досі ще не очолювали організацію.

«Я можу висловлювати лише особисту думку, бо ми не в Альянсі. Як на мене, то будь-який новий генеральний секретар, який захищатиме інтереси України і буде мобілізувати Альянс нам на допомогу, буде найкращим. Отже, чи це буде Марк Рютте, чи хтось інший… Але я вважаю, що можливо пора, щоб Альянс поглянув на регіон Східної Європи. Отже, моя перевага, знову ж таки особиста, була в тому, щоб побачити генеральним секретарем представника Східної Європи, можливо навіть когось з сусідніх країн», - сказала Наталія Галібаренко.